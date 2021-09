Chưa ai có biểu hiện lâm sàng trong ngày đầu Hải Phòng tiêm vaccine Vero Cell

(VTC News) -

Sáng 8/9, ngày đầu tiên ngành y tế và các lực lượng chức năng cùng với chính quyền các cấp TP Hải Phòng triển khai đồng loạt đợt tiêm vaccine Vero Cell (Sinopham) ngừa COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay, với 54 điểm tiêm toàn thành phố, trong đó có cả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Lần này, TP Hải Phòng ưu tiên tiêm cho những người đăng ký trước đây thuộc các nhóm: Lái xe, phụ xe đường dài; công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp tại thành phố; người dân tự nguyện đăng ký tiêm chủng vaccine.

Ngoài ra, TP Hải Phòng cũng tiêm vaccine Sinopharm miễn phí cho tất cả lái xe, phụ xe, người giao hàng (shipper); nhân viên và người làm việc tại các trung tâm thương mại, tiểu thương tại các chợ (kể cả chợ tự phát); cán bộ, công nhân viên làm việc tại các cảng hàng hải, cảng hàng không, bến tàu, bến xe; các thuyền viên.

Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người lao động tại các trường học; sinh viên đang lưu trú trên địa bàn thành phố cũng nằm trong danh sách tiêm dịp này.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra công tác triển khai tiêm vaccine tại điểm tiêm Cung văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng.

Cùng với đó, TP Hải Phòng thống nhất tiêm cho nhân viên các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cao lây nhiễm (cắt tóc, gội đầu...); công nhân, người cung cấp dịch vụ trong các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp; cán bộ quận, huyện, xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, thôn tại các phường, xã đang thực hiện công tác phòng, chống dịch; người cao tuổi, người có bệnh lý nền.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng dẫn đầu Đoàn công tác của UBND Thành phố kiểm tra công tác tiêm vaccine Vero Cell tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tại Cung Văn hóa - Thể thao Thanh niên Hải Phòng, điểm tiêm vaccine COVID-19 được quận Ngô Quyền và ngành y tế bố trí trong khuôn viên của Cung và nhà thi đấu khá rộng rãi. Người dân đến tiêm được đón tiếp, hướng dẫn khai báo thông tin, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm đúng quy trình, bảo bảm tuân thủ thông điệp 5K và các quy định khác về phòng dịch.

Là địa phương có số lượng người đăng ký tiêm tiêm vaccine Vero Cell lớn nhất thành phố, với 19.000 người trong đợt này, quận Ngô Quyền tổ chức 3 điểm tiêm lưu động và 2 điểm tiêm cố định, công suất mỗi điểm tiêm đạt khoảng 1.200 mũi tiêm/ngày.

Chủ tịch UBND Thành phố thăm hỏi, động viên người dân đang làm thủ tục tiêm vaccine.

Trong tổng số 19 bàn tiêm có 12 bàn tiêm do quận bố trí và 7 bàn tiêm do thành phố hỗ trợ. Toàn bộ nhân lực được điều động từ các bệnh viện đa khoa, trạm y tế thuộc quận, phường. Ngoài ra quận Ngô Quyền còn huy động hơn 50 tình nguyện viên từ các lực lượng Công an, Đoàn thanh niên và các tổ dân phố thường trực để hỗ trợ các lực lượng tiêm chủng.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của địa phương, đơn vị trong việc tổ chức tiêm vaccine cho người dân, đồng thời động viên đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ, lưu ý trong quá trình tiêm bảo đảm an toàn, đúng qui trình, qui định về tiêm chủng và phòng dịch. Chủ tịch UBND thành phố cũng động viên người dân yên tâm đi tiêm chủng để bảo đảm sức khỏe an toàn trước dịch bệnh.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 tại Khu công nghiệp VSIP. Với 5 điểm tiêm, dự kiến sẽ có khoảng 9.500 công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN được tiêm vaccine Vero Cell trong đợt này.

Để bảo đảm sức khỏe cho công nhân, Công đoàn các công ty cho công nhân được nghỉ làm 1 ngày, ngoài ra mỗi công nhân đến tiêm vaccine còn được hỗ trợ bánh, kẹo, sữa, hoa quả.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Thọ đánh giá, công tác tổ chức tiêm chủng tại các điểm tiêm được thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn.

Động viên, thăm hỏi các lực lượng thực hiện tiêm chủng và công nhân lao động, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các đơn vị và doanh nghiệp phối hợp tổ chức tiêm vaccine bảo đảm an toàn, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị y tế sẵn sàng xử lý các tình huống.

Theo báo cáo của ngành y tế, đến thời điểm sáng nay, tại các điểm tiêm đều chưa có người nào xuất biện biểu hiện phản ứng lâm sàng sau tiêm.

Cũng trong sáng 8/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cùng Đoàn công tác của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hải Phòng đi kiểm tra công tác triển khai tiêm vaccine Vero Cell phòng COVID-19 tại một số điểm tiêm chủng trên địa bàn quận Hải An.

Kiểm tra tại điểm tiêm chủng Trung tâm y tế quận Hải An và Trạm Y tế phường Đằng Lâm, Đoàn công tác ghi nhận các điểm tiêm chủng đã bố trí, sắp xếp tương đối đầy đủ nhân lực cũng như trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế để phục vụ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Trái với tâm lý lo ngại của một bộ phận người dân, trên thực tế số lượng người dân trên địa bàn quận Hải An đi tiêm vắc xin Vero Cell khá đông.

Công tác tiêm vaccine được thực hiện với sự điều phối của lực lượng công an, phụ nữ và Đoàn thanh niên tình nguyện… Người đến tiêm được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và được điều phối theo từng nhóm để đảm bảo giữ khoảng cách cũng như các quy định về phòng chống dịch.

Trong đợt này, quận Hải An có 8.000 người đăng ký tiêm, triển khai tại 10 điểm tiêm trên địa bàn quận. Ngay trong sáng 8/9, ngày đầu triển khai tiêm vaccine Vero Cell trên địa bàn quận Hải An, số lượng người dân đến các điểm tiêm chủng khá đông và họ cho biết được tiêm vaccine là điều đáng mừng, không phân biệt loại vaccine nào.

Qua công tác kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đánh giá, công tác tổ chức tiêm chủng tại các điểm tiêm được thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Thọ, quận Hải An là địa bàn phức tạp, có mức độ nguy hiểm về nguồn lây lớn vì vậy tại các điểm tiêm phải có quy trình hướng dẫn người đi tiêm đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách, thực hiện vệ sinh môi trường sạch sẽ, khử trùng sau mỗi buổi tiêm.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất tại các điểm tiêm về việc bố trí thêm trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm hỗ trợ công tác triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới.