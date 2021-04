Chủ vườn lan đột biến bị tố ôm 200 tỷ bỏ trốn: Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra

(VTC News) -

Ngày 13/4, Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an huyện Ứng Hòa phối hợp lực lượng chức năng công an thành phố khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc chủ vườn lan nghi ôm trăm tỷ đồng bỏ trốn gây xôn xao dư luận.

Công an huyện Ứng Hòa cho hay đang phối hợp với đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội xác minh thông tin liên quan đến vụ việc chủ vườn lan Hà Thanh (xóm Chợ, thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa) ôm tiền của khách mua lan rồi bỏ trốn.

Hôm qua, đơn vị này nhận được đơn trình báo của 3 công dân phản ánh việc chuyển tiền cho chủ vườn lan Hà Thanh để mua bán lan đột biến. Tuy nhiên, đến ngày giao cây thì không liên lạc được với chủ vườn lan, khi đến nhà không biết chủ vườn lan đi đâu. Tổng số tiền theo đơn trình báo khoảng 11 tỷ đồng.

Chủ vườn lan đột biến ở huyện Ứng Hoà bị đồn ôm 200 tỷ đồng bỏ trốn.

Liên quan đến vụ việc, một số người dân sống gần vườn lan Hà Thanh cho biết, họ khá bất ngờ về thông tin trên, bởi trước nay cơ sở này vẫn được biết đến là địa điểm bán hàng uy tín. “Hôm qua (12/4), tôi thấy nhiều người đến vườn lan bắt đền anh Nguyễn Hà Thanh (chủ vườn) vì bán lan đột biến không đúng. Hôm nay thì không thấy có ai đến. Anh Thanh cũng không ở vườn và ở nhà”, người hàng xóm nói.

Anh P. (em trai anh Thanh) cho hay, anh Thanh mở vườn lan được khoảng 5 năm, trong suốt thời gian đó luôn làm ăn rất uy tín. Ở địa phương có nhiều hộ gia đình trồng lan kinh doanh, nhưng về quy mô thì vườn của anh Thanh là 1 trong 3 hộ có quy mô lớn nhất, thậm chí quy mô lớn hàng đầu trong huyện.

Theo anh P., sự việc chỉ phát sinh trong vài tháng trở lại đây khi anh Thanh hợp tác với một người đàn ông tên C. (ở Hà Nội). Theo anh P., chính từ việc làm ăn trên mà anh Thanh bị biến thành nạn nhân trong vụ việc.

Cụ thể, C. biết anh Thanh là một trong những chủ vườn lan lớn nên đặt yêu cầu hợp tác cung cấp lan đột biến cho anh Thanh bán. Tuy nhiên, sau khi bán khách hàng phát hiện đó không phải lan đột biến nên quay lại bắt đền anh Thanh.

Anh P. cũng cho biết, sau khi một số khách đòi đền bù, anh đã cùng anh Thanh bán nhiều tài sản (ô tô, đất) để đền nhưng không đủ.

“Người mua họ mua của anh Thanh nên chỉ biết đòi anh Thanh. Thực ra anh ấy cũng là nạn nhân. Anh Thanh cũng đã làm đơn gửi công an tố giác người đàn ông tên C”, chị M., người thân của anh Thanh thông tin thêm.

Lý giải việc anh Thanh không có mặt ở địa phương, anh P. cho rằng, vì nhiều người bức xúc tìm đến nên anh Thanh phải lánh mặt, chứ tuyệt đối không có chuyện bỏ trốn.

Bên trong vườn lan Hà Thanh.

Về thông tin số tiền thiệt hại lên đến 200 tỷ đồng, anh P. cho biết, bản thân anh không nắm được bởi đó là việc giao dịch hoàn toàn độc lập của anh Thanh.

"Chúng tôi chỉ biết anh Thanh thường xuyên ra ngoài giao dịch trong Nam, ngoài Bắc. Còn bao nhiêu tiền thì chúng tôi không nắm được", một người trong gia đình chủ vườn lan Hà Thanh nói.

Gia đình anh Thanh cũng khẳng định: "Quan điểm của chúng tôi là không dám bênh, ai sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Gia đình cũng rất mong cơ quan công an tìm ra các mắt xích liên quan".

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Như Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hòa Nam cho hay, chính quyền xã đã nắm được vụ việc nhưng chưa có đơn thư của những người có liên quan. Công an xã cũng đi đến vườn lan nhưng không gặp được anh Thanh.