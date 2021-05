Chữ tín ở Felicia City Bình Phước

(VTC News) -

Bên cạnh mang đến không gian sống xanh, các tiêu chuẩn của khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại theo mô hình các đô thị lớn ở các nước tiên tiến trên thế giới, Đại đô thị này tạo sức hút nhờ vị trí đắc địa và là dự án có đầy đủ pháp lý, đã hoàn tất và triển khai xây dựng hạ tầng đồng bộ.

Dự án Felicia City Bình Phước - một trong đại đô thị hiện đại hàng đầu quy mô 120 ha tại tỉnh Bình Phước vừa được Công ty TNHH Mỹ Lệ và Tập đoàn BĐS Thiên An Holdings “bắt tay” phát triển, giới thiệu, phân phối ra thị trường vào ngày 5-5 vừa qua tại The Reverie Saigon Hotel (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Cùng với công bố dự án, hai đơn vị trên đã thống nhất các nội dung hợp tác phát triển, phân phối dự án, hoàn thiện các tiêu chuẩn, thiết kế, quy hoạch Dự án, đưa vùng đất này trở thành một đại đô thị hiện đại bậc nhất, kiểu mẫu, hàng đầu tại tỉnh Bình Phước.

Bên cạnh yếu tố “Đại đô thị sinh thái toàn diện”, kiểu mẫu, đầu tiên đã tạo nên những điểm khác biệt, thu hút của Dự án Felicia City Bình Phước so với các dự án ở tỉnh Bình Phước. Hơn thế nữa, đây được xem là dự án hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai đồng bộ, sắp hoàn tất hạ tầng kết nối và ra sổ đỏ cho từng nền.

Theo bà Trần Thị Xuân Hiền, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Mỹ Lệ, Dự án là khát vọng lớn về xây dựng khu đô thị sinh thái toàn diện, kiểu mẫu đầu tiên ở tỉnh Bình Phước. Đây là bước đi đúng đắn nhằm hướng đến đón đầu làn sóng đầu tư vào tỉnh Bình Phước phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, đáp ứng nhu cầu nhà ở, nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái, tiêu chuẩn quốc tế cho các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài, những người dân từ các tỉnh thành ở khu vực phía Nam chọn Bình Phước là nơi an cư, lạc nghiệp.

Cũng theo bà Trần Thị Xuân Hiền, Dự án Felicia City Bình Phước (Khu đô thị TM-DV Mỹ Lệ) đã hoàn tất đầy đủ pháp lý sau nhiều năm chuẩn bị, nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư Công ty TNHH Mỹ Lệ. Cụ thể, các thủ tục đã hoàn tất gồm: Quyết định số 653/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước về phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cấp ngày 27-3-2017; Quyết định số 3266/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Riềng về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cấp ngày 20-11-2019; Quyết định số 839/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cấp ngày 20-4-2020; Quyết định số 2796/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước về điều chỉnh diện tích, mục đích sử dụng đất do Công ty Mỹ Lệ TNHH làm chủ đầu tư cấp ngày 9-11-2020; Giấy phép xây dựng số 135/GPXD-SXD-HCC của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày 25-11-2020.

Dự án Felicia được quy hoạch phát triển khu đô thị - thương mại có diện tích 46 ha gắn với các tiện ích giáo dục, y tế mang đẳng cấp quốc tế; gắn liền với Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ rộng 70ha mang đặc trưng của vùng đất Bình Phước. Đặc biệt nơi đây sẽ xây dựng công trình Bảo tàng Điều Quốc gia Việt Nam giới thiệu lịch sử, quá trình hình thành, phát triển của ngành cây công nghiệp điều tỉnh Bình Phước. Dự án còn tạo sức hút nhờ vị trí đắc địa có sự kết nối của các trục giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Phước, chỉ cách TPHCM 120 km, cách TP Thủ Dầu Một hơn 100km, cách trung tâm TP Đồng Xoài hơn 30km…

Phối cảnh dự án Đại đô thị Felicia City Bình Phước (Khu đô thị TM-DV Mỹ Lệ)

Dự án Felicia City Bình Phước là khát vọng của chủ đầu tư Công ty TNHH Mỹ Lệ nỗ lực hiện thực hóa trong nhiều năm chuẩn bị, đầu tư và nỗ lực không ngừng. Chủ đầu tư Công ty TNHH Mỹ Lệ là một doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Bình Phước và nhiều năm liền là được bình chọn là “Doanh nghiệp Việt Nam Uy tín – Chất lượng”, nhận nhiều giải thưởng danh giá như: “Sao Vàng đất Việt”, Giải “Quả cầu Vàng” của Bộ Công nghiệp; Giải thưởng “Chất lượng Việt Nam” của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Giải thưởng Sao Vàng miền Đông Nam bộ...

Trên cơ sở pháp lý đầy đủ, Chủ đầu tư và đơn vị phát triển, phân phối dự án Thiên An Holdings đang đẩy mạnh triển khai thi công đồng bộ các hạng mục với quyết tâm sớm hoàn thành xây dựng nơi đây thành một cộng đồng văn minh, an cư ở vùng đất Long phụng, nhiều dấu ấn lịch sử của Phú Riềng đỏ, Phước Long anh hùng, thiên nhiên gần gũi và không gian nghỉ dưỡng thực thụ; kiến tạo giá trị, lợi nhuận đầu tư, tiện ích an cư cho khách hàng đầu tư và người dân khi lựa chọn dự án để gửi gắm niềm tin vào dự án.