Chủ tiệm photocopy làm giả giấy đi đường, chứng nhận tiêm vaccine

(VTC News) -

Ngày 9/9, đại diện Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ cơ sở photocopy làm giả các giấy tờ đi đường, giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 để bán.

Ông Nguyễn Xuân Phẩm và giấy chứng nhận đi đường làm giả. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Trước đó, chiều 8/9, Công an phường Bình Đa (TP Biên Hòa) kiểm tra cơ sở photocopy Công Vi do ông Nguyễn Xuân Phẩm làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong tiệm photocopy này có 135 giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 có in hình dấu mộc đỏ của Trạm y tế phường Bình Đa; 3 tờ giấy đi đường của Công an TP Biên Hòa đã in tên người được cấp nhưng chưa có dấu mộc và chữ ký; 3 tờ giấy đi đường chưa có nội dung và có hình mộc dấu của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và chữ ký, tên của ông Nguyễn Văn Phục (Phó Trưởng phòng).

Tiếp tục kiểm tra dữ liệu máy tính của ông Phẩm, phát hiện trong máy có nhiều file mẫu giấy đi đường của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hoà, tất cả đều có dấu hiệu làm giả.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Phẩm thừa nhận các giấy tờ trên do ông này làm giả với mục đích bán lại cho người tìm mua để đi qua các chốt kiểm dịch trên địa bàn.

Về các mẫu giấy tờ, ông Phẩm khai lấy một bản thật giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 của người đã tiêm chủng, sau đó đem tẩy xóa, scan màu thành các mẫu chứng nhận giả rồi bán lại.

Còn với giấy đi đường, trước đó có một người (chưa rõ lai lịch) cung cấp rồi thuê ông Phẩm in ấn thành nhiều bản.

Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.