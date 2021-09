Chủ tịch TP.HCM trả lời câu hỏi 'người tiêm 2 mũi vaccine có được đi làm?'

(VTC News) -

Tối 6/9, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin Truyền thông) tổ chức buổi livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" với sự tham gia của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời tại buổi livestream. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM)

Buổi livestream này thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận, nhiều người đặt câu hỏi có phải người tiêm đủ 2 mũi vaccine được thuận lợi đi làm?

Trả lời câu hỏi này, ông Phan Văn Mãi cho biết, đến giờ này TP tiêm vaccine mũi 1 cho trên 82% người từ 18 tuổi trở lên, (bằng khoảng 6,3 triệu người) và 500.000 người được tiêm mũi 2. TP cố gắng từ đây tới 15/9 trên 90% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1; ai tới kỳ tiêm mũi 2 sẽ đuọc tiêm hết.

"Tỷ lệ tiêm vaccine ở TP.HCM chúng ta ở mức cao", ông Mãi nói.

Theo ông Mãi cho biết, hiện thành phố đang sống trong thời kỳ có dịch nên cần điều kiện an toàn. Việc tiêm vaccine 2 mũi có nghĩa chúng ta có kháng thể nhưng không có nghĩa là không bị nhiễm bệnh mà chỉ hạn chế bệnh chuyển nặng và tử vong.

Do vậy, chúng ta vẫn phải tuân thủ 5K và hình thành những thói quen mới để làm sao chúng ta hạn chế thấp nhất những nguy cơ đến với sức khoẻ. Cho nên việc tiêm vaccine không phải điều kiện duy nhất và an toàn tuyệt đối. Ngoài việc tiêm vaccine, chúng ta vẫn phải tuân thủ tuyệt đối biện pháp 5K, không tụ tập đông người, vẫn phải sử dụng khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần...

Trả lời câu hỏi, từ nay tới 15/9 TP đã cho mở lại chợ chưa? Ông Mãi cho hay, từ nay tới 15/9 chưa cho mở chợ lại, nhưng sẽ hình thành 2 điểm trung chuyển hàng hoá, chủ yếu là lương thực thực phẩm ở hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn để làm nơi trung chuyển lương thực thực phẩm từ các tỉnh về, từ đó chúng ta đưa đến các điểm siêu thị trong thành phố để phục vụ người dân.

Nhiều người đặt câu hỏi, sau 15/9 TP có cho mở lại quán cafe không? Ông Mãi trả lời: "Từ đây đến 15/9, ở vùng xanh sẽ thí điểm mở lại một số dịch vụ bán thức ăn mang về. Còn sau 15/9 như tôi nói, nếu giả định tình hình chuyển biến tốt, kiểm soát được dịch thì lúc đó sẽ mở ra được khá nhiều hoạt động".

Địa bàn an toàn sẽ được mở nhiều hoạt động. Những ngành nghề an toàn, tức là người tham gia vào hoạt động đó an toàn thì sẽ được mở.

"Thời điểm nào được mở còn tuỳ thuộc vào kết quả của diễn biến dịch. Địa bàn an toàn, ngành nghề an toàn sẽ được mở nhiều.

Ví dự, dự kiến như các hoạt động thương mại điện tử, đơn vị vận tải, bưu chính, logistics, hoạt động sản xuất trang thiết bị phục vụ ngành y tế, dược phẩm, sản xuất lương thực thực phẩm, dịch vụ phục vụ sản xuất lương thưucj thực phẩm, cửa hàng xăng dầu, gas, công trường xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng... Những ngành này nếu chúng ta quản được người tham gia an toàn, cung đường vận hành an toàn, điểm giao hàng an toàn thì được mở rộng ra", ông Mãi nói.