Chủ tịch TP.HCM: Thí điểm cho học sinh lớp 9, 12 đi học trước nếu an toàn

Sáng 19/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cùng các ban, ngành đã làm việc với Sở GD&ĐT, nghe báo cáo chi tiết về kế hoạch dạy và học trực tiếp trong thời gian tới.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, hiện TP rất quan tâm đến việc chuẩn bị mở cửa lại trường học đáp ứng các tiêu chí an toàn cho học sinh. Việc quyết định mở cửa đồng loạt hay mở cửa ở những vùng an toàn trước, mở cửa ở cấp học nào trước, cấp học nào sau... đang được TP bàn bạc và chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Đây là vấn đề đang được nhiều người dân quan tâm, tuy nhiên cần phải bàn bạc kỹ lưỡng và chuẩn bị chu đáo, không để mở cửa trường rồi lại đóng cửa gây hoang mang cho xã hội", ông Mãi nói.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc.

Người đứng đầu chính quyền TP đề nghị trong tuần sau, Sở GD&ĐT khẩn trương đánh giá thí điểm việc đi học trở lại ở Thạnh An (Cần Giờ), hoàn thiện bổ sung các hướng dẫn cần thiết; yêu cầu từng trường học từ mầm non đến các cấp học có kế hoạch dạy học an toàn cho trường của mình.

Theo ông Mãi, kế hoạch dạy và học trực tiếp của Sở GD&ĐT dự kiến hoàn thiện trong tuần này và được yêu cầu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Kế hoạch này phải được triển khai đến các sở, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, TP Thủ Đức để có sự đồng bộ, thống nhất.

Ông Mãi gợi ý cần tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương, triển khai kế hoạch, giám sát việc tổ chức thực hiện. Các đơn vị tiếp tục quan tâm, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện như cơ sở vật chất, các trường phải được sửa sang, chỉnh trang hoàn thiện.

Mỗi trường phải có quy trình xử lý với các tình huống bất thường xảy ra nếu học sinh trở lại. Phương án có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương để xử lý bình tĩnh, hiệu quả trong mọi tình huống.

TP.HCM tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh.

Hiện còn gần 1.000 thầy cô chưa tiêm vaccine COVID-19, vì thế ông Mãi nhấn mạnh cần tập trung tiêm cho đội ngũ này và triển khai tiêm cho trẻ từ 12-18 tuổi.

Ông Mãi chỉ đạo trước khi thực hiện đại trà cần tổ chức mở cửa trở lại thí điểm ở những địa bàn vùng xanh ổn định, thầy cô và học trò ít có sự xáo trộn, tinh thần là mở lớp 9 và 12 trước.

“Nếu giữa tháng 12, các điều kiện về cơ sở vật chất, vaccine, kế hoạch an toàn, các điều kiện đảm bảo thì có thể mở thí điểm cho lớp 9 và lớp 12 ở những vùng cho phép. Nghiên cứu thí điểm với bậc mầm non, chỗ này càng cần phải chuẩn bị kĩ hơn, đặc biệt là có sự đồng thuận của bậc phụ huynh”, ông Mãi yêu cầu.