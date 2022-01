Chủ tịch TP.HCM: Dù khó khăn, nhưng tiềm năng kinh tế của TP có nhiều điểm sáng

(VTC News) -

Sáng 8/1, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, để vực dậy nền kinh tế từ tăng trưởng âm 6,78% năm 2021 có thể đạt được mức tăng trưởng năm 2022 từ 6 - 6,5% và tạo đà tăng trưởng bình thường như trước đại dịch là thách thức bao trùm đối với kinh tế thành phố.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TTBC)

"Việc đặt chỉ tiêu GRDP tăng trưởng 6 - 6,5% thể hiện quyết tâm cao của Thành phố, của lãnh đạo Thành phố, đồng thời để bảo đảm hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu năm 2022 trên cơ sở những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị", ông Mãi nói.

Theo ông Mãi, mặc dù trong bối cảnh khó khăn, thách thức của đại dịch nhưng tiềm năng kinh tế thành phố đã được khẳng định với nhiều điểm sáng. Tổng thu ngân sách của thành phố đạt 381.531 tỷ đồng, đạt 104,5% dự toán năm 2021. Hoạt động tín dụng - ngân hàng tăng trưởng ổn định, đóng góp một phần cho tăng thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu ước tăng 12,9% so với cùng kỳ; đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đạt 7,23 tỷ USD, tăng 38,48% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ (năm 2020 đạt 5,22 tỷ USD). Lượng kiều hối về thành phố ước đạt 6,6 tỷ USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ.

Một số lĩnh vực duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, có 5/9 ngành dịch vụ có mức tăng trưởng dương, trong đó có 2/5 ngành tăng trưởng cao hơn cùng kỳ. Thành phố giải quyết việc làm cho 300.437 lượt người, đạt 100,1% kế hoạch năm 2021, tạo ra 140.000 chỗ làm mới, đạt 100% kế hoạch năm 2021.

"Những kết quả trên đã giúp thành phố hoàn thành 14/29 chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 mà HĐND TP đề ra. Trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19 và thực hiện các cấp độ giãn cách xã hội trong gần 5 tháng, thành phố dự kiến chưa hoàn thành 13/29 chỉ tiêu, tỷ lệ 44,83%; chưa đủ cơ sở tính toán được 2/29 chỉ tiêu, tỷ lệ 6,89%", ông Mãi nói.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TTBC)

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM đề nghị hội nghị phân tích kỹ những nguyên nhân, bài học hay trong công tác phòng chống dịch, thực hiện chủ đề năm và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

"Chúng ta cần rút kinh nghiệm gì để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ngoài những nguyên nhân khách quan do dịch bệnh, có nguyên nhân chủ quan nào đó làm kết quả thực hiện chủ đề, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp. Chúng ta cần phân tích, nhận diện một cách thẳng thắn", Chủ tịch TP.HCM đề nghị.

Ông Phan Văn Mãi thông tin thêm, TP.HCM xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với 19 chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa đạt 6% - 6,5%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%.

Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP; chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 0,75%/GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm; tạo việc làm mới cho 140.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 86,05%…

"Việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2022 sẽ có nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp ở các quốc gia trên thế giới với các biến chủng mới, nhất là biến chủng mới Omicron đã xuất hiện tại thành phố", ông Mãi nhìn nhận.