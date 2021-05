Chủ tịch TP.HCM đề xuất thành phố tự mua vaccine COVID-19 tiêm cho người dân

(VTC News) -

Ngày 13/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với TP.HCM về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP được triển khai tốt.

"TP xác định đây là cuộc chiến thực sự, phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo cho sự phát triển dài hạn", ông Phong nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Phong, TP.HCM đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện “thần tốc, quyết liệt, đồng bộ, chủ động”, kiên trì nguyên tắc chống dịch “Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch”.

Liên quan các chuỗi lây nhiễm đang bùng phát ở nước ta. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, TP.HCM chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm tại cộng đồng liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại tỉnh Hà Nam.

Về công tác điều trị, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, đến nay đã điều trị khỏi cho 244 trường hợp, chiếm 91,3%, hiện đang điều trị 23 trường hợp, không có trường hợp tử vong.

"TP luôn kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công đối với phòng, chống dịch, trong đó tấn công là chính", ông Phong nhấn mạnh.

Ông Phong cũng thông tin, công tác tổ chức tiêm phòng vaccine COVID -19 được TP.HCM triển khai nhanh chóng. Đến nay thành phố đã tiêm vaccine cho 59.900 người. Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi và hiện nay tất cả đều ổn định. "TP đã đề xuất Chính phủ cho phép TP chủ động mua vaccine để tiêm cho người dân từ nguồn vận động, quyên góp của người dân và xã hội hóa", ông Phong cho biết.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Trong đó TP xác định 6 nhóm nguy cơ có thể bùng phát dịch trên địa bàn, từ đó tập trung các giải pháp cụ thể như: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống dịch, kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, trong đó tấn công là chính. Giữ mức cảnh giác cao nhất với dịch bệnh, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Kích hoạt toàn bộ các Bộ chỉ số an toàn phòng chống dịch và tổ chức hậu kiểm việc thực hiện các Bộ chỉ số an toàn; các đơn vị không bảo đảm an toàn, đình chỉ hoạt động, xử lý theo quy định.

Thành phố tiếp tục thực hiện tầm soát dịch bệnh chủ động, tổ chức xét nghiệm trên diện rộng đối với các đối tượng nguy cơ, nhất là hành khách tại sân bay, nhà ga xe lửa, bến xe liên tỉnh; học sinh, sinh viên tại ký túc xá; nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn; kiểm soát dịch bệnh đồng bộ, chủ động trên cả 3 đường hàng không, đường bộ và đường thủy.

Buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với TP.HCM

Ông Phong cũng khẳng định, TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng năng lực ứng phó cho tình huống dịch lan rộng, triển khai thêm 4 khu cách ly tập trung, nâng tổng công suất toàn TP lên trên 10.000 giường. Đồng thời sẵn sàng triển khai ngay phương án tổ chức điều trị cho 50 - 100 người bệnh theo kế hoạch có sẵn của TP; dự trù sẵn kế hoạch đảm bảo điều trị đến 500 người bệnh.

"TP xây dựng kế hoạch triển khai thêm bệnh viện dã chiến với quy mô 5.000 giường chuẩn bị cho tình huống cả nước có 30.000 ca bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng", ông Phong cho biết.