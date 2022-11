Chủ tịch TP.HCM: Cán bộ văn phòng thành phố cũng bị điện thoại hăm dọa, khủng bố

Chiều 22/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ ĐBQH TP.HCM, đơn vị 7 tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri quận Gò Vấp. Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cũng tham dự.

Tại đây, một số cử tri rất bức xúc khi đề cập đến vấn nạn tín dụng đen, lừa đảo trên mạng, điện thoại đe dọa, khủng bố… gây hoang mang cho người dân.

Cử tri quận Gò Vấp, TP.HCM phản ánh về các hoạt động tín dụng đen, lừa đảo trên mạng... gây bức xúc cho xã hội. (Ảnh: Tô Chí Hùng)

Cử tri Bùi Phú Dương cho biết, tội phạm cho vay nặng lãi, tín dụng đen, lừa đảo trên mạng, điện thoại khủng bố… đang gây bức xúc cho xã hội, làm khốn khổ người nghèo, sinh viên sập bẫy vay nặng lãi.

Qua đó, ông yêu cầu chính quyền TP.HCM cần vào cuộc quyết liệt hơn, để giải quyết dứt điểm các loại tội phạm trá hình này, đem lại cuộc sống an toàn cho người dân.

Thay mặt chính quyền TP và tổ ĐBQH, Chủ tịch TP Phan Văn Mãi đã có trao đổi về ý kiến phản ánh của cử tri. Ông Mãi thừa nhận, vấn nạn tín dụng đen, lừa đảo trên mạng, điện thoại đe dọa, khủng bố đòi nợ thuê… hiện đang là vấn đề thời sự và rất bức xúc.

“Kể cả cán bộ ở các sở, ngành, cán bộ ở Văn phòng UBND TP… cũng bị gọi điện tới hăm dọa, khủng bố đòi nợ thuê”, ông Mãi thông tin.

Theo ông Mãi, vấn nạn này không chỉ xảy ra ở TP.HCM mà còn là vấn đề bức xúc của nhiều địa phương. Đã có sự vào cuộc rất quyết liệt của Bộ Công an, Bộ TT-TT; ở phạm vi TP, lực lượng công an, Sở TT-TT, các ban, ngành khác cũng đã vào cuộc xử lý, thậm chí khởi tố nhiều vụ án, bị can.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Tô Chí Hùng)

Cũng theo người đứng đầu chính quyền TP, các tổ chức lừa đảo, tín dụng đen có cả người nước ngoài, sử dụng công nghệ rất tinh vi, gây khó khăn cho việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị bà con nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại hình lừa đảo này và khi muốn tiếp cận tín dụng thì nên tìm đến các ngân hàng.

Liên quan đến vấn nạn này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, lừa đảo, vu khống trên mạng đang gây bức xúc lớn cho xã hội. Do đó, mỗi gia đình, mỗi công dân cần nêu cao cảnh giác.

Với tư cách là ĐBQH, Chủ tịch nước cho biết, tổ đại biểu sẽ tiếp thu các phản ánh này, chuyển tới các cấp lãnh đạo của quận, huyện… để có biện pháp xử lý, ngăn chặn, phòng chống hiệu quả hơn.