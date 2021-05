(VTC News) -

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến phòng, chống dịch COVID-19 ngày 9/5, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh: "Thời gian bây giờ rất quan trọng. Nguyên tắc ngăn chặn, phát hiện, truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch phải được triển khai một cách thần tốc.

Các cấp, ngành, địa phương phải tăng tính chủ động, xác định và nhận định đúng tỉnh đang ở trạng thái nào, các địa phương có dịch đang ở trạng thái nào để có phương án phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả. Thực hiện mọi cách, mọi giải pháp để kiểm soát được dịch bệnh trong 10 ngày tới".

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu bằng mọi cách phải kiểm soát dịch bệnh trong 10 ngày tới.

Tạm dừng làm CCCD tại nơi giãn cách xã hội

Theo ông Phan Ngọc Thọ, hiện nay, Thừa Thiên - Huế là địa phương có dịch. Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn tiềm ẩn rất cao, mầm mống dịch bệnh có ở nhiều địa phương trong tỉnh, lúc này mọi người dân phải nêu cao tinh thần phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải hành động quyết liệt, liên tục; các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội, một số lực lượng khác… phải thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, mục tiêu cao nhất lúc này là phải tập trung phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người dân, cộng đồng. Các hoạt động không cần thiết phải tạm thời dừng hoạt động để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Việc thông tin, tuyên truyền tình hình diễn biến dịch bệnh phải được thông tin thường xuyên, liên tục để người dân nắm và chủ động biện pháp phòng tránh. Người dân phải nắm bắt thông tin từ những kênh chính thống để tránh hoang mang, lo lắng, Ban chỉ đạo phải cung cấp những thông tin sớm nhất cho người dân.

Thừa Thiên - Huế hiện ghi nhận 3 ca dương tính SARS-CoV-2 và tất cả đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2.

Ông Phan Ngọc Thọ cũng giao Giám đốc Công an tỉnh xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ và công dân khi làm căn cước công dân trên địa bàn tỉnh; tạm dừng làm căn cước công dân tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và có F1 trên địa bàn theo cấp xã/phường/thị trấn.

Sở Công thương đảm bảo hệ thống cung ứng hàng hoá nhu yếu phẩm trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khang hàng, nâng giá.

Sở Y tế tập trung phân tích dịch tễ của F0 để chủ động phương án cách ly F1; chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn tuyệt đối, không lây nhiễm chéo trong khu cách ly đối với các trường hợp F1 nguy cơ cao; có phương án kích hoạt bệnh viện 200 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Chân Mây.

Phong toả thêm 2 thôn vì COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong ngày 9/5, địa phương này ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nâng tổng số người dương tính với virus này lên con số 3. Tất cả 3 bệnh nhân này đều liên quan đến điểm dịch là cơ sở thẩm mỹ viện AMIDA (222 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng). Tất cả các bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2.

Tính đến ngày 9/5, người liên quan đến các ca COVID-19 trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 158 F1, 989 F2, 1.145 F3. Tất cả đều được giám sát, cách ly, truy vết theo quy định phòng, chống dịch bệnh. Các trường hợp đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và nơi lưu trú: 1.101 trường hợp, trong đó: tại nơi lưu trú: 808, tại cơ sở y tế: 45, tại cơ sở cách ly tập trung: 248.

Ngày 9/5, CDC Thừa Thiên - Huế lấy 409 mẫu xét nghiệm. Còn từ ngày 29/4 đến ngày 8/5, đơn vị này thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho 1.288 trường hợp. Kết quả có 3 trường hợp dương tính, 876 trường hợp còn lại đều âm tính và 409 trường hợp đang chờ kết quả.

Hiện Thừa Thiên - Huế phong toả, cách ly tạm thời xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) và 2 thôn của xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc).

Trong ngày 9/5, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời xã Phong Hiền, huyện Phong Điền từ 10h ngày 09/5/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng ngày, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng có quyết định thực hiện phong tỏa cách ly tạm thời thôn Phước Lộc và thôn Phước An, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc từ 17 giờ 00 phút ngày 09/5/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.