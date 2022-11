(VTC News) -

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện Đông Nam Á lần thứ 43, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại Cung Hòa Bình.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá chuyến thăm không chỉ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA của Campuchia năm 2022.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Ông Hun Sen đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum; mong muốn cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, hợp tác giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận đã ký giữa, góp phần vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Nhân dịp này, thông qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Hun Sen trân trọng gửi lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Campuchia dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo tài tình của hệ thống chính trị do Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt và Chính phủ Campuchia, nhất là việc Campuchia đã nhanh chóng kiểm soát dịch COVID-19, ổn định an sinh xã hội, phục hồi kinh tế và tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V tháng 6/2022, tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII năm 2023, tiếp tục giành được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đối với quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia trong những năm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen trên cương vị cao cả Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh, biên giới, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Campuchia và quan hệ hai nước.

Thủ tướng Hun Sen vui mừng nhận thấy trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19, kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước vẫn tăng trưởng tốt; hoan nghênh đề xuất của phía Việt Nam về việc chuyển giao công nghệ cũng như đầu tư vào lĩnh vực nuôi thủy sản trên cạn để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Hun Sen nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó có việc tạo điều kiện giải quyết giấy tờ pháp lý, cũng như hoan nghênh những ý tưởng và mô hình hợp tác mới để tạo sinh kế cho người gốc Việt tại Campuchia. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh việc đào tạo cán bộ trẻ, coi đây là nhân tố quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo cho rằng trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới đã và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước càng phải tăng cường đoàn kết, tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc đồng thuận và khẳng định được vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực; đề cao các nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông.