Chủ tịch Quốc hội tri ân các chiến sĩ công an trong cuộc chiến chống COVID-19

(VTC News) -

Ngày 11/12, Bộ Công an sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội” tại TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội gửi lời tri ân cán bộ, chiến sĩ CAND đã anh dũng hi sinh, bị thương, mắc COVID-19 trong khi làm nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: SGGP)

Ông Vương Đình Huệ nói, trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, Bộ Công an liên tục báo cáo đánh giá thực trạng tình hình, nhất là các kinh nghiệm phòng chống dịch trên thế giới, từ đó tham mưu cho Đảng và Nhà nước đề ra những quyết sách quan trọng và đúng đắn.

Công an đã ứng dụng hiệu quả nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác phòng chống dịch; có đóng góp quan trọng trong thành công của chiến dịch vaccine của Việt Nam trong thời gian qua; tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác an sinh, tăng cường tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các chính sách về phòng chống dịch.

Có hơn 150 nghìn cán bộ công an tham gia tuyến đầu trong hầu hết các khâu của công tác phòng, chống dịch COVID-19.

“Hành động của các chiến sĩ CAND là những minh chứng hùng hồn nhất, thể hiện bản chất tốt đẹp, cao quý của người công an cách mạng “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”, Chủ tịch Quốc hội nói.

17 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong lúc chống dịch

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trân trọng ghi nhận, biểu dương và tri ân toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. (Ảnh: SGGP)

Ông Nên cảm ơn Bộ Công an đã chi viện giúp TP vượt qua giai đoạn cam go, khốc liệt nhất trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ, học viên thuộc lực lượng công an xung kích vào những điểm nóng nhất của TP để hỗ trợ lực lượng tại chỗ.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, khi dịch COVID-19 bắt đầu diễn biến phức tạp, lực lượng công an đã chuyển trọng tâm xuống các quận huyện; địa bàn dân cư trở thành nòng cốt cùng với các “pháo đài” giữ gìn an ninh trật tự với phương châm bám sát cơ sở, bám sát dân “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để cùng triển khai công tác an sinh xã hội, tuyên truyền vận động người dân tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nên đánh giá, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã chu toàn bổn phận của mình theo chức năng nhiệm vụ được giao, không một ai do dự khi xung kích lao vào tâm dịch, không quản ngại khó khăn nguy hiểm.

"Trong đợt dịch vừa qua, đã có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ mắc bệnh, trong đó có 17 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh", ông Nên nói.