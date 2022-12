Chủ tịch Quốc hội: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải cụ thể, không thể mù mờ

(VTC News) -

Sáng 14/12, tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tỏ rõ sự băn khoăn về nhiều vấn đề, trong đó có giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

"Giá thành toàn bộ của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm "các chi phí khác có liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh" thì tôi không hiểu chi phí khác là chi phí gì?", ông Vương Đình Huệ đặt vấn đề.

Sau kỳ họp thứ tư, dự thảo đã được tiếp thu, chỉnh sửa khá nhiều, trong đó có quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại điều 110. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, chi phí khấu hao và chi phí quản lý đã có lộ trình để tính đúng, tính đủ, nhưng tình hình khó khăn nên chưa làm được, mệnh giá bảo hiểm y tế chưa nâng lên được.

"Giờ có thêm chi phí khác có liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh” thì tôi không hiểu chi phí khác là chi phí gì? Bộ Tài chính là "bậc thầy" về giá thì phải xem chỗ này. Mù mờ thì càng khó cho mình thôi, tự mình làm khó mình thôi. Mai mốt các cơ quan hỏi, đoàn giám sát của Quốc hội hỏi chi phí khác không thấy tính là chết rồi", ông Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nêu thực trạng hàng năm người Việt Nam chi rất nhiều tiền sang Hồng Kông, Singgapore, Nhật Bản khám chữa bệnh, mà cơ sở Nhà nước hoàn toàn có thể làm trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao theo yêu cầu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát, sửa lại luật để có cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, "tránh chảy máu ngoại tệ".

"Tốt người ta đến, không tốt người ta không đến. Bác tốt hơn, mà điều kiện tương đương thì em ở đây em chả đi nước ngoài nữa. Đúng không? Nó phải thị trường. Mình đặt cái trần vào đó thì ai người ta làm được", ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội tiếp tục nêu vấn đề khi mà khoản 6 điều 110 quy định trên cơ sở phương pháp định giá do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ và không vượt quá giá tối đa do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

"Đây là quan điểm lớn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước lo cho người nghèo thôi, thu nhập thấp thôi. Người có khả năng chi trả thì thị trường người ta quyết định, không can thiệp. Cơ sở nào tốt, dịch vụ tốt, giá cả phải chăng thì người ta vào không thì thôi. Chúng ta đang hình thành trung tâm khám chữa bệnh cao cấp mà. Bác sĩ mình giỏi chả kém nước ngoài đâu, do điều kiện của mình thôi", ông Huệ phân tích.

Tổng kết lại, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nên tiếp cận theo hướng, quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh phải cụ thể, phải tính đúng tính đủ, Nhà nước, cụ thể là Chính phủ hay Bộ Y tế công bố lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ đối với các dịch vụ về khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Toàn cảnh phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về việc kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Hội đồng Y khoa quốc gia thực hiện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý phải quy định rõ địa vị pháp lý của Hội đồng Y khoa quốc gia, làm rõ mô hình, quy định về việc thành lập, ai thành lập…

"Một tổ chức quyết định sinh mạng có đến hàng vạn người thì việc hành nghề về lĩnh vực không thể quy định mù mờ được", ông Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đặt vấn đề giấy phép hành nghề của nước ngoài vào Việt Nam cần rõ ràng và đề nghị rà soát kỹ lưỡng các quy định về đình chỉ giấy phép hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề.