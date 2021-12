Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen

(VTC News) -

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Hun Sen, người bạn thân thiết lâu năm của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đạt được trong thời gian qua, giúp Campuchia không ngừng nâng cao vị thế ở khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng và chúc Campuchia tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2022 và bầu cử Quốc hội năm 2023, tạo đà để Campuchia thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp Nhà nước tới Campuchia; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, đồng thời là sự kiện quan trọng mở màn cho “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước; chúc nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, đưa đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng tăng ở khu vực và trên thế giới.

Trong trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nước và bày tỏ hài lòng trước sự phát triển toàn diện và ngày càng hiệu quả của quan hệ hợp tác Việt Nam – Campuchia trong suốt 55 năm qua. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song hai bên đã nỗ lực duy trì tiếp xúc và trao đổi cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; hợp tác trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, thương mại, đầu tư và hợp tác giữa các địa phương hai nước tiếp tục có bước phát triển tích cực.

Trong 11 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt hơn 8,6 tỷ USD, tăng gần 84% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam có thêm 04 dự án mới tại Campuchia với vốn đăng ký gần 90 triệu USD, gấp 4,6 lần cùng kỳ năm trước và đưa tổng số dự án đầu tư của Việt Nam còn hiệu lực tại Campuchia lên 188 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt 2,85 tỷ USD, giúp Việt Nam trở thành nước ASEAN có đầu tư lớn nhất tại Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các kết quả quan trọng đạt được tại Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Kinh tế- Văn hóa-Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Campuchia do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì ngày 19/12/2021; giúp rà soát toàn diện và sâu rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời đưa ra các đề xuất cụ thể để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất cao về các phương hướng lớn tăng cường hợp tác giữa hai nước thời gian tới, theo đó sẽ tập trung triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác song phương; phối hợp triển khai tốt các hoạt động trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị 2022" kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh - quốc phòng, tăng cường phối hợp giữ gìn an ninh biên giới, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, bao gồm cả kết nối cứng và kết nối mềm, nhất là giao thông vận tải, viễn thông, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, hợp tác giữa các địa phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh giáp biên. Hai bên khẳng định ủng hộ nỗ lực sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến năm 2030”; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết như Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới; phối hợp thực hiện thông suốt mô hình thông quan phòng dịch cho phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ và đường thủy; tiếp tục nghiên cứu xây dựng chợ biên giới tại khu vực các tỉnh giáp biên. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại biên giới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước trên cơ sở cùng có lợi. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, tư pháp, nông-lâm-ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, du lịch...; thúc đẩy đàm phán tiến tới công nhận lẫn nhau về Hộ chiếu vaccine/Giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19.

Sau cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen cùng chứng kiến Lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác giữa hai Chính phủ và các Bộ, ngành hai nước.

Về hợp tác biên giới, hai bên nhất trí thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hiệp ước, hiệp định và thoả thuận liên quan đến biên giới hai nước, trong đó có 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% chiều dài đường biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; nhất trí tiếp tục triển khai đàm phán 16% còn lại, đồng thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, góp phần tiếp tục xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi chế độ diệt chủng trước đây; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng gắn bó và bền chặt, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; đồng thời bày tỏ cảm ơn và mong muốn phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống và làm việc ở Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ mạnh mẽ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2022, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp, đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, trong đó có việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; ủng hộ các bên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, hữu nghị và chân tình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thủ tướng Hun Sen và trân trọng mời Thủ tướng Hun Sen thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp; Thủ tướng Hun Sen đã vui vẻ nhận lời.

Sau cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen đã cùng chứng kiến Lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác giữa hai Chính phủ và các Bộ, ngành hai nước, trong đó có Biên bản Kỳ họp lần thứ 19 Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia và các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, hợp tác biên giới, thương mại, giáo dục và tư pháp.