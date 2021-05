Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với ông Tập Cận Bình

(VTC News) -

Ngày 24/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt - Trung trong chính sách đối ngoại mỗi nước cũng như đánh giá cao những thành tựu, kết quả đạt được trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian gần đây.

Quang cảnh buổi điện đàm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Chủ tịch nước cho rằng, từ đầu năm 2020 đến nay có nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng Trung Quốc đã đạt được 3 thành tựu to lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh, khôi phục tăng trưởng và đánh thắng trận chiến thoát nghèo, hoàn thành mục tiêu 100 năm về xây dựng toàn diện xã hội khá giả; bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn khi hướng đến mục tiêu 100 năm lần thứ hai.

Giới thiệu về tình hình Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhưng Việt Nam đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục, phát triển kinh tế, đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều này nói lên niềm tin của người dân Việt Nam vào chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, hiện Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy mạnh mẽ nội lực. Trong quá trình này, Việt Nam mong nhận được sự hợp tác từ các nước trên thế giới trong đó có Trung Quốc.

Trên cơ sở khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, trong đó coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu một số biện pháp trọng tâm thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới như tăng cường tin cậy, thúc đẩy hợp tác toàn diện, bình đẳng, cùng có lợi. Chủ tịch nước cũng trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Trung Quốc thăm Việt Nam.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam; mong muốn và sẵn sàng nỗ lực cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển hơn nữa.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu và tiếp xúc cấp cao. Ông trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bày tỏ coi trọng sự quan tâm của Việt Nam đối với các dự án hợp tác song phương, đề nghị các Bộ ngành, địa phương hai nước cần tích cực trao đổi, tạo cục diện hợp tác cùng có lợi; kiên trì nhận thức chung cấp cao, tích lũy kinh nghiệm, quản lý bất đồng, tăng cường hợp tác về vấn đề trên biển; khẳng định ủng hộ Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương và bày tỏ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19.