Chủ tịch nước: Ngành công an phải tiên phong trong đổi mới, sắp xếp bộ máy

(VTC News) -

Ngày 21/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đến dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng qua và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của lực Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự trong năm 2021. Theo đó, tinh hình tội phạm trong cả nước đã giảm 3,61% so với cùng kỳ năm ngoái; lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ hơn 15.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ gần 84%; triệt phá 847 băng, nhóm tội phạm; khởi tố hơn 12.000 vụ việc, bắt giữ hơn 17.600 đối tuợng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 300 kg heroin, hơn 1, 1 tấn ma túy tổng hợp.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã cơ bản hoàn thành 02 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Tính đến ngày 14/6, lực lượng Công an toàn quốc đã thu nhận hơn 53,8 triệu hồ sơ cấp Căn cước công dân, đạt 107,8% chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an. Trong đó tiếp tục quán triệt nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quán triệt sâu sắc những điểm mới trong nhận thức tư duy về an ninh quốc gia và những vấn đề mới về chủ trương và các giải pháp về bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng công an nhân dân về vị trí và vai trò của quốc phòng an ninh trong xây dựng hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng công an nhân dân tiếp tục giữ vai trò tiên phong, đi đầu trong đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn nhưng phải đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, xã bám cơ sở”.

Cùng với đó cần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy; phân cấp, phân công cụ thể trong công tác tổ chức cán bộ gắn với quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần chủ động, năng động của của người đứng đầu. Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành.

“Có đông đủ 63 đồng chí giám đốc công an các tỉnh thành phố ở đây. Bây giờ, nguồn lực đất đai, nguồn lực nằm ở địa phương rất lớn, các đồng chí phải có trách nhiệm trong việc này để làm sao công tác công an có hiệu quả, chống thất thoát, tham nhũng ở địa phương. Nếu để băng nhóm tội phạm lộng hành kéo dài, trách nhiệm của công an ở đó đến đâu.

Đặc biệt, chúng ta cần chú trọng kỷ luật kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là địa bàn, lĩnh vực công tác dễ phát sinh tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, vi phạm; không để xảy ra vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn"- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng công an nhân dân cần gần dân sát dân, chủ động giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong dân, không được quan liêu, xa dân, không được để nhân dân sợ công an, công an xã phải sát dân và thực sự là con em của nhân dân.

Vì vậy lực lượng công an nhân dân đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị. Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng công an cần làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt việc rà soát, đánh giá, quy hoạch và đạo tạo cán bộ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Cùng với đó cần kiên quyết thanh lọc đội ngủ không đủ tiêu chuẩn, xa ngã trước sự lôi kéo, mua chuộc của các phần tử xấu, danh lợi tầm thường. Xây dựng lực lượng công an có đủ phẩm chất, trình độ, có phong cách trọng dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021.

Chủ tịch nước cũng đề nghị, Bộ Công an quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ và thân nhân, nhất là các cán bộ chiến sỹ hy sinh, bị thương, bị phơi nhiễm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống dịch, cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch nước cho biết, vừa qua chúng ta đã xử lý nhiều vụ án kinh tế tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, vì vậy Bộ Công an cần chủ động tham mưu báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách để chủ động phòng tránh, ngăn ngừa tham nhũng. Đặc biệt là phải đảm bảo an ninh mạng, chống phá trên không gian mạng.

Chủ tịch nước cho rằng, Bộ Công an cần tiếp tục tăng cường các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kéo giảm 5% số vụ phạm tội theo chỉ tiêu đề ra.

Trong đó tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, buôn lậu gian lận thương mại. Tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm này. Đồng thời chủ động nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với những phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao.