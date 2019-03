Chủ tịch Huawei chỉ trích cách đối xử hung dữ với các công ty nước ngoài của Mỹ

Nhà sáng lập công ty công nghệ Trung Quốc Huawei, ông Ren Zhengfei (Nhậm Chính Phi) cho rằng chiến dịch của chính phủ Mỹ chống lại công ty này đang làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Mỹ với quốc tế.

"Nếu chính quyền Mỹ luôn đối xử với các quốc gia, công ty hoặc cá nhân khác một cách hung dữ, thì không ai dám đầu tư vào Mỹ nữa", ông Ren nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 13/3 với CNN tại trụ sở Huawei ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Ông Ren nói rằng Huawei đang bị đối xử bất công. (Ảnh: Getty)

Theo CNN, Mỹ đã tăng cường nỗ lực trong những tháng gần đây nhằm thuyết phục các đồng minh ngăn chặn việc sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei trong việc phát triển mạng không dây 5G, cho rằng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng các thiết bị này cho hoạt động gián điệp. Huawei phủ nhận cáo buộc này và kêu gọi chính quyền Trump cung cấp bằng chứng để chứng minh tuyên bố.

Ông Ren ca ngợi nền kinh tế Mỹ, mô tả nó như một động lực của sự đổi mới. Nhưng ông nói rằng Huawei đang bị đối xử bất công. Đó là lý do tại sao họ quyết định thực hiện động thái tích cực nhất của mình để chống lại áp lực từ Mỹ - đệ đơn kiện chính phủ Mỹ vào tuần trước về một đạo luật cấm các cơ quan liên bang sử dụng các sản phẩm của Huawei.

"Chúng tôi đã chọn lên tiếng tại thời điểm này bởi vì chính phủ Mỹ coi chúng tôi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia," ông Ren nói. "Họ phải có bằng chứng. Mọi người trên thế giới đang nói về an ninh mạng và họ đang chỉ trích Huawei."

Video: Toàn cảnh Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei

"Thế còn Ericsson? Còn về Cisco thì sao? Họ không có vấn đề về an ninh mạng?" ông đề cập đến các nhà sản xuất thiết bị mạng hàng đầu phương Tây. "Tại sao Huawei lại bị chỉ trích?"

Ông Ren, 74 tuổi, đã xây dựng Huawei trong hơn ba thập kỷ thành một công ty tạo ra doanh thu hàng năm hơn 100 tỷ USD. Thành công này đã khiến Huawei trở thành công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc.

Ông bác bỏ mọi phỏng đoán rằng công ty nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc, khẳng định đây là một công ty tư nhân thuộc sở hữu của các cổ đông Huawei. Chủ tịch Huawei cho biết ông thà đóng cửa doanh nghiệp nếu thực sự phải thực hiện yêu cầu sử dụng thiết bị Huawei để hoạt động gián điệp cho chính phủ.

"Chiến thuật của ông Trump là sai lầm"

Sự phản kháng của Huawei thất bại trong việc ngăn cản chính quyền Tổng thống Trump theo đuổi chiến dịch chống lại công ty này. Ngay sau khi Huawei đệ đơn kiện vào tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Đức đã gửi cho chính phủ Đức một bức thư cảnh báo rằng Mỹ sẽ hạn chế quyền tiếp cận của Berlin với tình báo Mỹ nếu Huawei được phép tham gia xây dựng mạng 5G ở nước này.

Đó là những động thái mà ông Ren nói sẽ làm tổn hại hình ảnh của Mỹ trước các nhà đầu tư quốc tế như một môi trường kinh doanh.

Ông cho rằng Tổng thống Donald Trump là một nhà lãnh đạo tuyệt vời khi đã cắt giảm thuế của Mỹ cho các doanh nghiệp, nhưng kêu gọi tổng thống suy nghĩ lại về cách tiếp cận đối với các nước và doanh nghiệp nước ngoài. "Chiến thuật của ông ấy đều sai," ông Ren nói. "Nếu hôm nay ông đe dọa một quốc gia, ngày mai đe dọa một công ty hoặc cố tình bắt giữ ai đó, thì không ai dám đầu tư vào Mỹ."

Các công tố viên Mỹ đã truy tố Huawei và giám đốc tài chính Meng Wanzhou (Mạch Vãn Chu)với 23 tội danh. Bà Meng, cũng là con gái của ông Ren, bị bắt ở Canada và đang đối mặt với quá trình dẫn độ sang Mỹ.

Huawei và Meng phủ nhận các cáo buộc, trong khi chính phủ Trung Quốc yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho bà. "Ông Trump nên cởi mở hơn và sẵn sàng chấp nhận tất cả các loại đầu tư", ông Ren nói. "Nếu ông trở nên rộng mở hơn với thế giới, thì tất cả các khoản đầu tư ở Mỹ sẽ đảm bảo cho một thế kỷ thịnh vượng của nước Mỹ."

Huawei là trung tâm của căng thẳng Mỹ-Trung

Theo CNN, đây là một mâu thuẫn có nhiều nguy cơ. Huawei là một trong những công ty toàn cầu thành công nhất của Trung Quốc và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mạng 5G trên toàn thế giới. Những mạng thế hệ tiếp theo dự kiến sẽ kết nối mọi thứ, từ điện thoại thông minh và robot đến xe tự lái và tín hiệu giao thông có kết nối internet.

Huawei trở thành trung tâm của cuộc đụng độ rộng lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc về các công nghệ của tương lai. Trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, chính quyền ông Trump chống lại việc chính phủ Trung Quốc sử dụng các khoản trợ cấp tích cực để xây dựng các đối thủ hạng nặng trong các ngành công nghiệp chủ chốt.

Huawei đã gần như đóng cửa khỏi thị trường thiết bị viễn thông Mỹ trong nhiều năm. Ông Ren nói rằng điều đó làm cho chính phủ Mỹ không thể đánh giá sản phẩm từ công ty của mình. "Không có thiết bị Huawei trong các mạng của Mỹ - điều đó có làm cho các mạng ở Mỹ hoàn toàn an toàn không?" ông nói. "Nếu không, làm thế nào họ có thể nói với các quốc gia khác rằng mạng của bạn sẽ an toàn mà không có Huawei? Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn làm rõ lập trường của mình bằng cách kiện chính phủ Mỹ."

Ông Ren tuyên bố rằng việc Mỹ cố gắng để các nước phương Tây khác như Đức và Vương quốc Anh chặn Huawei không phải là mối quan tâm lớn. "Nếu họ không mua từ chúng tôi, thì chúng tôi sẽ bán cho người khác", ông nói. "Chúng tôi có thể hạ thấp quy mô một chút. Chúng tôi không phải là công ty đại chúng, vì vậy chúng tôi không phải lo lắng về lợi nhuận thấp hơn dẫn đến sụp đổ giá cổ phiếu. Chúng tôi có thể giảm nhân sự và chi phí một chút, nhưng chúng tôi vẫn có thể tồn tại."

Ông cũng khẳng định mình "rất bình tĩnh" về hoàn cảnh pháp lý của con gái mình. "Meng Wanzhou không phạm tội gì cả, vì vậy miễn là luật pháp minh bạch, công bằng và công bằng, tôi tin rằng vấn đề sẽ được giải quyết sớm", ông nói với CNN.

Các công tố viên Mỹ cũng cáo buộc rằng chính ông Ren đã nói dối với FBI vào năm 2007 về các giao dịch kinh doanh của Huawei ở Iran, mặc dù họ không buộc tội ông về bất kỳ hành vi sai trái nào. Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về việc đi du lịch đến Mỹ sau vụ bắt giữ, ông Ren nói không có lý do gì để đi. "Thị trường Mỹ tương đối nhỏ đối với chúng tôi," ông nói. "Tôi không thấy giá trị của việc tôi sẽ đến Mỹ. Chúng ta nên nhờ các luật sư giải quyết các vụ kiện."

(Nguồn: CNN)

Phương Anh