Chủ tịch Hội Nông dân ở Bình Thuận bị giang hồ TP.HCM chém thương tích 12%

Hai người bị bắt gồm: Ngô Đức Thọ (32 tuổi, chủ doanh nghiệp san lấp mặt bằng) và Hồ Văn Cư (28 tuổi, tạm trú tại TP.HCM).

Do nghi ngờ ông Mười là người tố cáo hành vi khai thác cát trái phép của mình đến cơ quan chức năng, Thọ đã thuê Cư từ TP.HCM ra thị xã La Gi để chém ông Mười với giá 20 triệu đồng.

Hồ Văn Cư tại buổi thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: CTV)

Ngày 28/4/2018, Cư cùng đồng phạm từ TP.HCM ra thị xã La Gi hành hung ông Mười. Tiếp đó, tối 12/12/2019, ông Mười đi ăn tối với bạn về gần đến nhà thì bị 2 thanh niên chém vào ngực.

Theo kết quả giám định, ông Mười bị thương tích 12%.

Sau khi trích xuất camera an ninh, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi bắt được Cư. Qua lời khai của Cư, công an tiếp tục bắt giữ Thọ.

Viện KSND thị xã La Gi đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 đối tượng trên. Công an thị xã La Gi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt những người liên quan.