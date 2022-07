Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Kỳ họp sẽ thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại

(VTC News) -

Sáng nay (5/7), HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Kỳ họp dự kiến tổ chức trong 3,5 ngày, trong đó dành gần 1 ngày cho phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường; dành 1 ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp 7 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, với tinh thần chủ động, đồng hành và trách nhiệm cao, HĐND Thành phố đã tổ chức 3 kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị về một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 của HĐND Thành phố, căn cứ Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tập trung, khẩn trương, phối hợp để chuẩn bị các nội dung kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Thường trực HĐND Thành phố cũng xây dựng và ban hành Quy trình các bước chuẩn bị kỳ họp, quy trình thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả và đúng với quy định. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố theo Đề án số 15 về "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội" đã được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành ngày 12/5/2022.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, với sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực, Thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, quyết liệt triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để từng bước phục hồi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 7,79% (gấp gần 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021), thu ngân sách ước đạt 56,8% so với dự toán, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; quản lý, chỉnh trang và phát triển đô thị có những chuyển biến tích cực. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn được tổ chức thành công và tuyệt đối an toàn, đặc biệt là phối hợp tổ chức rất thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 để lại những dấu ấn tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế.

Đồng thời với nhiệm vụ phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố còn triển khai nhiều nhiệm vụ rất quan trọng như: Tổng kết và trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15 về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045; Triển khai lập Quy hoạch Thành phố, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tổng kết thi hành Luật Thủ đô và đề nghị xây dựng sửa đổi Luật; Trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Triển khai Nghị quyết của Thành ủy và HĐND Thành phố về 3 mục tiêu - cải tạo, nâng cấp trường học, các cơ sở y tế và tu bổ các di tích lịch sử giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo...

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như: tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn chậm, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn nhiều khó khăn, vướng mắc...

"Vì vậy, HĐND Thành phố dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp phù hợp, khả thi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, sát với yêu cầu thực tiễn của Thành phố", ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp kéo dài 3,5 ngày, HĐND Thành phố xem xét, thảo luận và thông qua 16 báo cáo, 1 nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề, trong đó nhiều nội dung rất quan trọng cần tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận như: cho ý kiến về định hướng, quan điểm đối với dự thảo Đề án Phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố; Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất; Chương trình phát triển nhà ở Thành phố; Quy định mức tiền phạt trong lĩnh vực xây dựng khu vực nội thành; Thông qua danh mục các cơ sở nhà, đất di dời do không phù hợp quy hoạch trên địa bàn Thành phố...

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, trong quá trình chuẩn bị, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ, từ sớm, từ xa để thống nhất nội dung, đảm bảo đúng thẩm quyền và các quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức phản biện xã hội đối với các nội dung quan trọng, tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, làm cơ sở để HĐND Thành phố thảo luận và quyết định bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống.

Về hoạt động giám sát của HĐND Thành phố tại kỳ họp, ngoài xem xét các báo cáo thường kỳ, HĐND Thành phố thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND Thành phố thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn dự kiến về 2 nhóm vấn đề: Tái chất vấn về việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố; chất vấn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho rằng, đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực, đang được Thành phố tập trung chỉ đạo, được đông đảo cử tri, Nhân dân quan tâm và được các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND TP đăng ký, đề xuất.

"Với phương châm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, các đại biểu HĐND theo quy định của Luật, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, để thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, góp phần vào sự thành công của kỳ họp", Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nói.