Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

(VTC News) -

Sáng 3/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có cuộc gặp với lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn tại văn phòng ở Đài Bắc.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết, chuyến đi của bà tới hòn đảo này có ba mục đích chính.

“Một là an ninh, an ninh cho người dân của chúng ta, an ninh toàn cầu. Hai là kinh tế, để lan tỏa sự thịnh vượng càng nhiều càng tốt. Ba là quản trị”, bà Pelosi nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn. (Ảnh: Reuters).

Bà Pelosi cũng cho hay, muốn “tăng cường hợp tác và đối thoại giữa các nghị viện” và tìm ra những cách thức cụ thể để thực hiện điều đó với Đài Loan.

Bà nói thêm rằng, luật mới của Mỹ nhằm tăng cường ngành công nghiệp chip của Mỹ “mang lại cơ hội lớn hơn cho hợp tác kinh tế Mỹ - Đài Loan”.

Trong cuộc gặp, bà Thái Anh Văn trao huân chương danh dự cho bà Nancy Pelosi vì những đóng góp của bà cho hòn đảo này.

Trước đó, ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc).

Trong một tuyên bố được đưa ra tối muộn 2/8, không lâu sau khi chuyên cơ chở bà Pelosi hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn (Đài Bắc), Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và nghiêm túc của Bắc Kinh, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đến thăm khu vực Đài Loan của Trung Quốc.

Đây là sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’ và các quy định trong bộ ba thông cáo chung Trung - Mỹ. Hành động này tác động nghiêm trọng đến nền tảng chính trị của quan hệ hai nước, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”.