Chủ tịch Hà Nội: Tiêm xong vaccine mới có kế hoạch cho học sinh trở lại trường

Sáng 19/11, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đoàn đại biểu HĐND Thành phố có buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa trước kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Đống Đa phản ánh, những ngày gần đây, các ca COVID-19 hằng ngày tăng cao. Do đó, cử tri đề nghị lãnh đạo Thành phố có những biện pháp quyết liệt không để dịch bệnh tăng đột biến và lây lan trên diện rộng; đẩy nhanh cũng như có lộ trình cụ thể tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, khẩn trương có giải pháp cho trẻ quay trở lại trường học…

Bên cạnh đó, cử tri quận Đống Đa đề nghị Thành phố sớm triển khai dự án Công viên văn hóa Đống Đa trên địa bàn phường Trung Liệt; cải tạo hạ tầng và cảnh quan xung quanh hồ Đống Đa; giám sát chặt chẽ người từ vùng dịch về Hà Nội.

Tiêm 370.000 liều vaccine cho học sinh cấp 3

Trả lời ý kiến của cử tri về việc thành phố cần sớm có kế hoạch cho học sinh trở lại trường, Chủ tịch UBND TP cho biết: ”Đây là nguyện vọng chính đáng. Thành phố xác định thích ứng an toàn có 2 vế: an toàn nhưng phải kiểm soát hiệu quả. Thành phố liên tục báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng và đã cân nhắc rất kỹ về việc an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trả lời cử tri.

”Dựa trên dự kiến phân bổ của Bộ Y tế, Thành phố lên kế hoạch cụ thể để tiêm nhanh nhất cho trẻ em 12-17 tuổi. Tuy nhiên hiện nay, vaccine vẫn chưa về và phụ thuộc vào Bộ Y tế. Dự kiến 1, 2 ngày nữa Hà Nội mới được phân bổ hơn 370.000 liều. Khi có vaccine, chỉ 2 ngày là thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3. Từ căn cứ đó mới có kế hoạch cho học sinh cấp này trở lại trường. Việc này không thể kéo dài sang năm 2022”, Chủ tịch UBND TP trả lời.

Về công tác tiêm chủng, Chủ tịch Chu Ngọc Anh thông tin, đến nay, Thành phố đã thực hiện được 11.285.054 mũi, trong đó, tiêm mũi 1 đạt trên 93,5% dân số từ 18 tuổi trở lên, chiếm tỷ lệ 70,3% tổng dân số; tiêm mũi 2 đạt 79% dân số từ 18 tuổi trở lên, chiếm tỷ lệ 59,4% tổng dân số; tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người trên 50 tuổi bằng 82,4%, tỷ lệ tiêm mũi 2 là 69,5%...

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết thêm, về tỷ lệ F1 trong giai đoạn hiện nay trở thành F0 lên tới 13% (trước đó, tỷ lệ này trung bình chỉ 7-8%). Theo lãnh đạo Hà Nội, một bộ phận người dân còn chủ quan, đặc biệt là khi đã tiêm 2 mũi vaccine, vì vậy vẫn cần nghiêm túc chấp hành 5K. Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tiếp tục xử lý nhanh các ổ dịch, phối hợp chặt giữa các đội cơ động với xã phường, kiên định các phương châm, cách làm đã đặt ra và thực hiện hiệu quả; các xã phường phải tăng cường kiểm tra ,xử phạt nghiêm các trường hợp, cơ sở vi phạm.

Sớm làm bãi đỗ xe cho đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Chia sẻ với cử tri về dự án Công viên văn hóa Đống Đa chậm tiến độ đã quá lâu, Chủ tịch UBND TP trả lời: ”Tiếp thu ý kiến cử tri, các đơn vị liên quan phải có phương án ngay để báo cáo lãnh đạo Thành phố, trả lời cử tri sớm nhất. Phải rõ ràng là có làm được hay không, vì sao”.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri về Trần Đình Việt - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Khu dân cư số 9, phường Thịnh Quang nêu ý kiến về việc tổ chức đồng bộ, hiệu quả các điểm trông xe phục vụ người dân ở các ga tàu điện, đồng thời tăng cường kết nối các phương tiện giao thông công cộng khác tại các điểm ga tàu...

Trả lời ý kiến trên, Chủ tịch UBND TP cho biết, để tổ chức đồng bộ, hiệu quả các điểm trông giữ xe phục vụ người dân ở các nhà ga tàu điện, ngay sau khi dự án đường sắt đô thị Hà Nội số 2A, tuyến Cát Linh - Hà Đông đưa vào vận hành, khai thác, UBND TP đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội khảo sát, bố trí các điểm trông giữ xe phục vụ nhân dân đi tàu, kết nối các tuyến xe buýt nhanh nhất có thể để phục vụ nhân dân.

“Cá nhân tôi và các chuyên gia đều thường xuyên kiểm tra và đều mong muốn không chỉ tận dụng không gian xanh, hiện đại của Thủ đô mà còn phải phát triển văn hóa, dịch vụ đi kèm với các đường sắt đô thị. Các bất cập sẽ được khắc phục kịp thời”, Chủ tịch UBND TP nói.

Với các kiến nghị khác của cử tri, thay mặt Tổ đại biểu, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh tiếp thu đầy đủ và khẳng định sẽ đôn đốc các đơn vị trả lời cử tri sớm nhất.