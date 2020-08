Chủ tịch Barca sẵn sàng từ chức để Messi ở lại

Theo TV3, Chủ tịch Bartomeu không muốn trở thành một trở ngại cho số 10 trong việc anh ở lại Barca hoàn thành nốt phần hợp đồng còn lại đến năm 2021. Ông sẵn sàng từ chức nếu Messi công khai tuyên bố Bartomeu là vấn đề ở sân Nou Camp hiện tại.

Messi và Chủ tịch Bartomeu vẫn chưa gặp nhau kể từ sau trận thua 2-8 của Barca ở tứ kết Champions League.

Marca nhận định, nếu Bartomeu là vấn đề, ông ấy nên tự ra đi. Còn Leo mà lên tiếng công khai như vậy, chẳng khác gì một vở kịch.

“Vẫn còn phải xem phản ứng của đội trưởng Barca thế nào. Thực tế, phản ứng đầu tiên của Messi là không hề nao núng”, Marca viết.

Một điểm nữa Marca nhận định, Bartomeu hiện vẫn chỉ là người đứng giữa thể hiện vị thế của ông ấy trong mắt mọi người. Cho đến nay những phát biểu của Bartomeu mới chỉ là trên báo chí và Bartomeu không có lịch phỏng vấn trong vài ngày tới.

Bartomeu đang phải chịu nhiều áp lực từ các cổ động viên và những người tiền nhiệm khi họ biểu tình và công khai lên tiếng yêu cầu Bartomeu từ chức với hy vọng có thể cứu vãn tình hình của Messi.

Cuộc tranh cãi về hợp đồng cầu thủ tự do vẫn là trở ngại lớn cho sự ra đi của Messi lúc này.

Hợp đồng cuối cùng mà Messi ký vào năm 2017 có điều khoản cho phép anh ra đi vào cuối mỗi mùa giải 2019-2020 theo dạng chuyển nhượng tự do, với điều kiện Messi phải thông báo điều này trong 10 ngày đầu tháng Sáu.

Tháng 6 năm nay đã qua, Messi không có thông báo nào và Chủ tịch Bartomeu khẳng định thời hạn đã trôi qua, Messi phải gắn bó với Barca thêm một mùa giải nữa.

Nhưng Messi thì tin rằng, thông báo của anh cho CLB thông qua bản fax hôm thứ Ba vẫn có giá trị vì mùa giải chưa kết thúc cho đến tháng 8 do đại dịch COVID-19. Do đó, Messi vẫn có quyền được rời khỏi CLB theo dạng cầu thủ tự do.