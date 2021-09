Chủ tịch Angimex: San sẻ yêu thương, chung sức với tuyến đầu vượt qua dịch bệnh

(VTC News) -

Cùng cộng đồng chung tay chống dịch

Được biết đến là cổ đông lớn của hệ sinh thái Louis, ông Đỗ Thành Nhân trong nửa đầu năm nay còn ghi dấu ấn mới trong vai trò Tân chủ tịch Angimex. Bên cạnh đưa ra những tầm nhìn chiến lược mới, ông Nhân và đội ngũ cán bộ nhân viên Angimex cũng như các thành viên hệ sinh thái Louis còn tích cực lan tỏa trách nhiệm cộng đồng trong mùa dịch thông qua những hỗ trợ thiết thực. Ông Nhân cũng xác định cống hiến vì an sinh xã hội là chiến lược trọng tâm của Angimex trong tương lai.

Tại TP.HCM, Công ty TNHH Một Thành Viên Louis Rice – thành viên của hệ sinh thái Louis trao tặng cho Bệnh viện Chợ Rẫy loạt thiết bị y tế gồm một máy thở chức năng kèm oxy dòng cao HFOT, 3 máy đo SpO2 cầm tay, 10.000 khẩu trang y tế N95, 2.000 hộp găng tay y tế cùng 2 tấn gạo Louis Diamond. Tổng giá trị tài trợ lên đến 1,5 tỷ đồng.

Còn tại An Giang, quê nhà của Tân chủ tịch Đỗ Thành Nhân và cũng là “cái nôi” của Tập đoàn, Angimex tài trợ cho các cơ sở y tế tỉnh này 10.000 khẩu trang N95, 2.000 găng tay y tế, một máy thở Savina 300 Classic, 2 máy đo Sp02 cầm tay và một xe cứu thương. Tổng giá trị tài trợ thiết bị y tế của Angimex hơn 2,5 tỷ đồng.

Angimex thực hiện chiến dịch “San sẻ yêu thương” tặng gạo tại An Hão, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Bên cạnh đó, Angimex cũng thực hiện trao hàng chục tấn gạo từ thiện để cùng tỉnh nhà và TP.HCM chống dịch.

Ông Nhân và những cộng sự còn lập ra quỹ Louis Charity nhằm thực hiện các công tác xã hội được kịp thời và rộng khắp hơn nữa. Chỉ trong mùa dịch 2021, quỹ đã trao tặng hàng chục tấn gạo và nhiều phần quà khác cho bà con khắp các tỉnh miền Tây như trao 2 tấn gạo tại Tri Tôn, An Giang; phối hợp cùng Quỹ Từ Thiện Bông Sen trao 1 tấn gạo tại An Giang, trao 800 kg gạo cho chùa Bình An, Bình Tân, TP.HCM; trao 600 kg gạo cho tịnh xá Ngọc Quang, quận 8, TP.HCM; trao 600 kg gạo cho mái ấm Mây Ngàn tại Gò Dầu, Tây Ninh, trao 800 kg gạo cho chùa Từ Hạnh, Bình Tân, TP.HCM, trao 3 tấn gạo cho bà con Cần Đước, Cần Giuộc, Long An…

Sự hỗ trợ của Angimex và hệ sinh thái Louis được đánh giá là thiết thực và kịp thời, góp phần giúp xã hội có thêm nguồn lực chống dịch và nhân dân có thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Đề cao trách nhiệm “an sinh xã hội”

Gần đây, Chủ tịch Angimex cũng kêu gọi đồng nghiệp, nhân viên hiến máu cứu người giữa lúc ngân hàng máu Việt Nam đang cạn kiệt.

Ông Đỗ Thành Nhân chia sẻ: “Là một doanh nghiệp lớn, chúng tôi vừa tìm kiếm cách thức kinh doanh hiệu quả đóng góp vào ngành lúa gạo nước nhà, vừa mong muốn lan toả trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua những hoạt động thiện nguyện để tất cả cùng san sẻ yêu thương, chung sức với tuyến đầu, hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này”.

Ông Đỗ Thành Nhân – Tân Chủ tịch Angimex.

Trao đổi về một trong những yếu tố cốt lõi của doanh nghiệp, ông cho biết: “Tâm huyết luôn là yếu tố dẫn dắt doanh nghiệp tiến xa. Bên cạnh tâm huyết tạo ra sản phẩm chất lượng đưa thương hiệu gạo Việt Nam vươn xa, Angimex còn tâm huyết với “an sinh xã hội” để chia sẻ những giá trị tốt đẹp của doanh nghiệp đến với cộng đồng như mối tương quan hai chiều”.