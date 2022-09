Chú rể ở Nghệ An dùng thuyền rước dâu vào hôn trường

Ngày 29/9, mưa lớn khiến nhiều địa phương ở Nghệ An bị ngập sâu. Trưa cùng ngày, đoàn rước dâu của chú rể Minh Đức từ Bắc Giang về đến xã Khánh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã phải đi qua nhiều điểm ngập để đến nơi an toàn.

Tuy nhiên con đường dẫn vào hôn trường đã chìm trong biển nước. Họ nhà trai chuẩn bị thuyền, đón cô dâu từ ô tô vào hội trường tổ chức lễ cưới. Chiếc thuyền cũng được kết hoa hai đầu để đón dâu. Chú rể phải cởi giày lội nước kéo thuyền chở cô dâu vào hôn trường tổ chức lễ cưới.

“Một đám cưới độc và lạ, thời tiết mưa gió, nước sông dâng lên rất cao. Chú rể và những người bạn quyết định đưa cô dâu lên chiếc thuyền ba lá thật đẹp để chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi trong buổi trưa hạnh phúc ngày hôm nay”, người dẫn chương trình lễ cưới phát biểu.

Hình ảnh chú rể Nghệ An dùng thuyền đưa cô dâu vào hôn trường. (Ảnh cắt từ clip)

Ở quanh hội trường, nhiều người dân ra chứng kiến đã dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong ngày mưa gió. Rất nhiều người đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi và họ hàng đôi bên.

Được biết, chú rể, cô dâu cùng làm việc ở Bắc Giang và quyết định tổ chức lễ thành hôn vào hôm qua.

Ông Nguyễn Đào Quý, Chủ tịch UBND xã Khánh Thành, cho biết, đám cưới của đôi bạn trẻ diễn ra ở xóm Mỹ Khánh. Khu vực tổ chức đám cưới ở gần đồng ruộng bị ngập nước. Thời điểm tổ chức đám cưới nước tràn vào nhiều gây ngập khoảng 40-50 cm.