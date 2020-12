Chủ nhà hàng 24 tuổi đấu giá lô cổ phiếu dầu ăn 820 tỷ đồng

Sau khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC thông báo bán đấu giá lô 44,2 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex), hai nhà đầu tư đăng ký tham gia gồm Tập đoàn Kido và một cá nhân tên Trần Hoàng Nam.

Giá khởi điểm mà SCIC đưa ra cho lô cổ phiếu tương đương 36,3% vốn điều lệ Vocarimex nói trên là 18.540 đồng/đơn vị, tương đương 820 tỷ đồng cho trọn lô. Nếu thoái vốn thành công, SCIC sẽ không còn giữ cổ phiếu nào tại Vocarimex.

Mức giá SCIC đưa ra thấp hơn gần 20% so với thị giá hiện tại trên sàn UPCoM của Vocarimex (22.300 đồng/cổ phiếu). Trước đó, SCIC cũng 2 lần thông báo đấu giá lô cổ phiếu trên vào tháng 7/2019 và tháng 10 năm nay nhưng đều bất thành vì không có nhà đầu tư nộp hồ sơ.

Việc Kido tham gia đấu giá cổ phần Vocarimex không gây ngạc nhiên. Tập đoàn này trước đó nhiều lần bày tỏ ý định mua lại toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Vocarimex để nắm quyền kiểm soát hoàn toàn doanh nghiệp dầu ăn này.

Kido hiện sở hữu 51% cổ phần Vocarimex. Nếu mua hết lô cổ phiếu của SCIC, tỷ lệ sở hữu của Kido sẽ tăng lên 87,3%. Với tỷ lệ này, Kido sẽ dễ dàng thông qua mọi quyết định tại Vocarimex mà không cổ đông nào có thể phủ quyết. Đây cũng là điều kiện mở đường cho việc sáp nhập Vocarimex vào Kido như dự định của tập đoàn này.

Ngoài ra, do Vocarimex đồng thời là cổ đông lớn của Dầu Tường An với 26,6% cổ phần nên việc nắm quyền kiểm soát tuyệt đối tại Vocarimex cũng sẽ giúp Kido tiến tới sáp nhập Dầu Tường An vào công ty mẹ. Kido hiện sở hữu 61,9% cổ phần Dầu Tường An.

Trong khi đó, cá nhân Trần Hoàng Nam tham gia đợt đấu giá 36,3% cổ phần Vocarimex lần này lại là một ẩn số. Anh Nam sinh năm 1996, hiện cư trú ở TP.HCM.

Năm 2018, cá nhân này thành lập Công ty TNHH Illumini với vốn điều lệ 700 triệu đồng và giữ chức giám đốc. Công ty này có ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo. Đến tháng 7/2019, anh Nam thôi chức giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty này. Ngoài ra, anh Nam còn kinh doanh nhà hàng.

Trả lời Zing, anh Trần Hoàng Nam khẳng định không đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp nào và đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Vocarimex với tư cách cá nhân. “Tôi có đầu tư chứng khoán, quan tâm nên cũng muốn tham gia”, anh Nam nói với Zing và cho biết đây là công việc chính hiện tại. Cá nhân này đồng thời cho biết chưa từng tham gia doanh nghiệp nào liên quan ngành dầu ăn.

Theo quy chế đấu giá của SCIC, nhà đầu tư phải đặt cọc tối thiểu 10% giá đấu khởi điểm, tương đương 82 tỷ đồng, mới được xem là đăng ký hợp lệ. Như vậy, Kido và anh Trần Hoàng Nam phải nộp trước 82 tỷ cho SCIC mới đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá cổ phần Vocarimex.

Đồng thời, phiên đấu giá dự kiến tổ chức ngày 12/12 chỉ có thể được tiến hành nếu có ít nhất 2 nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự. Như vậy, nếu không có sự tham gia của anh Trần Hoàng Nam, tập đoàn Kido cũng không thể mua được lô 44,2 triệu cổ phiếu Vocarimex.

Lũy kế 9 tháng, Vocarimex đặt doanh thu thuần 2.023 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 164 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu và lãi ròng của công ty dầu ăn này lần lượt tăng 10% và 21%.

Trong khi đó, Kido đạt doanh thu thuần 5.982 tỷ và lợi nhuận sau thuế 254 tỷ đồng sau 3 quý, tăng trưởng lần lượt 18% và 52% so với cùng kỳ 2019.