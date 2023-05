Chủ mưu vụ 2 cựu công an đạo diễn cướp 37 tỷ đồng tiền ảo bị đề nghị chung thân

(VTC News) -

Ngày 11/5, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quốc Dũng (41 tuổi - từng là cán bộ thuộc một phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM); Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi - từng là cán bộ công an phường tại quận 5, TP.HCM) và Hồ Ngọc Tài (33 tuổi - chủ mưu) về tội cướp tài sản theo khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án chung thân đối với các bị cáo Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng (39 tuổi, cùng ngụ TP Đà Nẵng).

Bị cáo Hồ Ngọc Tài.

Bị cáo Trương Chí Hải từ 18 - 20 năm tù; Mai Xuân Phốt (SN 1992, ngụ TP Đà Nẵng), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985; ngụ TP.HCM), Nguyễn Quốc Dũng từ 18 - 20 năm tù; Nguyễn Văn Đức (SN 1996; ngụ Đắk Lắk) từ 16 - 18 năm; Bùi Quang Chung (SN 1996; ngụ TP.HCM) từ 14 - 16 năm tù; Phạm Văn Hùng (SN 1994; ngụ Bình Thuận), Phạm Văn Thành (SN 1993; ngụ Bình Thuận) từ 14 - 16 năm tù; Nguyễn Chí Thanh (SN 1998; ngụ Bình Thuận) từ 12 - 14; Phạm Hồ Bảo Duy (SN 1991; ngụ TP.HCM) từ 10 - 12, Dương Khải An (SN 1995; ngụ TP.HCM) từ 9 - 11 năm tù; Chung Trần Phương Duy SN 1987; ngụ TP.HCM); Nguyễn Anh Tuấn từ 7 - 9 năm tù; Phạm Hoàng Việt (SN 1991, ngụ TP.HCM) từ 8 - 10 năm tù.

Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Phạm Hoàng Việt ở một vụ án khác, buộc Việt chấp hành hình phạt chung là 12 năm 6 tháng - 14 năm 6 tháng tù.

Đại diện VKS cho rằng hành vi của các bị cáo có tổ chức, cấu kết chặt chẽ. Trong đó, Tài và Hoàng có vai trò chủ mưu, cầm đầu tổ chức thực hiện. Các bị cáo khác có bị cáo vai trò đồng phạm tích cực, có bị cáo vai trò giúp sức.

Bên cạnh đó, bị cáo Hoàng cùng Tài bàn bạc kế hoạch và tiến hành các bước cùng Tài xuyên suốt vụ án cướp Bitcoin, rủ rê, lôi kéo một số bị cáo khác tham gia. Các bị cáo còn lại, tùy vai trò tham gia đã đóng vai trò giúp sức tích cực hoặc hạn chế.

Bị cáo Nguyễn Quốc Dũng.

Đồng thời, theo đại diện Viện KSND TP.HCM, các bị cáo còn có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tổ chức.

Về tình tiết giảm nhẹ, đại diện công tố cũng cho rằng các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả, từ đó đề nghị các bị cáo mức án trên.

Theo cáo trạng, quá trình đầu tư, kinh doanh tiền ảo, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng (39 tuổi, cùng ngụ TP Đà Nẵng) quen biết Lê Đức Nguyên (34 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM).

Năm 2018, nghe Nguyên tư vấn, Tài đã bán khoảng 1.000 bitcoin tương đương 100 tỷ đồng để kinh doanh các loại tiền điện tử như Aureus, ifans... trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và bị thua lỗ hết số tiền đầu tư.

Cho rằng Nguyên lừa mình nên Tài đã rủ Hoàng cùng tìm, bắt Nguyên phải trả lại số tiền điện tử đã bị mất.

Tài và Hoàng đã rủ, thuê các bị can khác tìm chỗ ở, cài định vị lên ô tô của Nguyên và lên kế hoạch tiếp cận nạn nhân.

Ngày 17/5/2020, Tài và Hoàng cùng đồng bọn sử dụng ô tô tạo vụ va chạm, chặn ô tô của Nguyên lại tấn công, uy hiếp, khống chế, đe dọa Nguyên và vợ con để chiếm đoạt nhiều loại tiền điện tử. Theo trị giá giao dịch tại sàn Binance tại thời điểm 15h ngày 17/5/2020, số tiền điện tử của Nguyên bị chiếm đoạt quy đổi được 168 bitcoin, tương đương hơn 37 tỷ đồng.

Ngày 23/6/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can và tạm giam 16 bị can liên quan trong vụ án.

Trong vụ án, có 2 cựu cán bộ công an cùng bị truy tố về tội cướp tài sản là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn.

Cũng theo cáo trạng, Tài, Hoàng rủ, thuê một nhóm người trong đó có Trương Chí Hải tìm Nguyên đòi tiền. Trương Chí Hải là bạn bè với Dũng và Tuấn. Khi được Tài và Hoàng nhờ tìm Nguyên thì Hải đã nhờ Dũng tìm giúp.

Cáo trạng xác định, Dũng là người tư vấn cách tạo ra vụ va chạm xe, trực tiếp phân công, chỉ đạo một số bị can khác đi ô tô va chạm với xe của Nguyên để uy hiếp, đe dọa khống chế, chiếm đoạt tài sản của Nguyên. Dũng được hưởng 412 triệu đồng.

Về phần Nguyễn Anh Tuấn, khoảng 9h27 ngày 17/5/2020, theo dõi qua định vị thấy ô tô của Nguyên đang di chuyển từ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TP.HCM nên Tài đã gọi điện báo cho Hải biết và hẹn gặp nhau tại cuối đường cao tốc TP.HCM - Dầu Giây.

Lúc này, Tuấn đang ở nhà Hải, nên Hải bảo Tuấn chở lên đường cao tốc có việc. Tuấn chở Hải đến gặp nhóm của Tài, rồi cùng nhau đi lên đường cao tốc TP.HCM - Dầu Giây.

Trên đường đi, Hải nói cho Tuấn biết nhóm Tài đang đi tìm "con nợ" để đòi tiền bằng cách va chạm với xe "con nợ" buộc "con nợ" phải xuống xe. Tuấn chở Hải đi dẫn đường và chọn địa điểm rồi báo cho nhóm đi cùng biết để dàn dựng vụ va chạm.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Anh Tuấn phạm tội với vai trò giúp sức, là người lái ô tô của mình đưa Hải và Tuấn Anh đi ra đường cao tốc. Trên đường đi, Hải nói rõ cho Tuấn biết là đi để chặn xe Nguyên bắt nợ.

Tuấn là cán bộ công an, nhưng vẫn đồng ý chở Hải và đồng bọn đi cùng. Tuấn trực tiếp có mặt tại hiện trường, chứng kiến đồng bọn chặn xe, khống chế Nguyên rồi chở đồng bọn về. Trên đường về Tuấn nghe rõ nội dung Hải điện thoại bảo Tài tháo camera trên xe Nguyên để tránh bị lưu hình ảnh, sau đó được Hải chia cho 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Anh Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Tuy nhiên, khi nhận được kết luận điều tra, các bị cáo chối tội, kêu oan, khai rằng không biết Tài và đồng phạm thực hiện việc cướp tài sản của Nguyên, mà chỉ nghĩ Tài đòi nợ Nguyên bình thường.

Các bị cáo Nguyễn Văn Đức, Mai Xuân Phốt, Dương Khải An, Trịnh Tuấn Anh và Trần Ngọc Hoàng cũng kêu oan, cho rằng không tham gia hoặc không biết việc Tài cướp tiền điện tử của bị hại mà chỉ nghĩ đơn giản là tham gia để giúp Tài đòi nợ.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã tác động gia đình nộp tổng số tiền 6,5 tỷ đồng để bồi thường cho bị hại.

Hoàng Thọ