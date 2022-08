Chú họ khai đưa tiền nhờ Phùng Anh Lê thả người, không được cảm ơn dù cốc trà đá

(VTC News) -

Ngày 13/8, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sở thẩm bị cáo Phùng Anh Lê (55 tuổi, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ) cùng các thuộc cấp trong vụ án “Nhận hối lộ”, “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”.

Tại phiên toà sáng nay, ông Phùng Văn Bảy (chú họ Phùng Anh Lê) với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khai báo về cách thức đưa số tiền 110 triệu đồng.

Theo lời khai của ông Bảy, tháng 9/2016 được một người quen biết là T. nhờ ông Bảy liên hệ để xin thả Nguyễn Hữu Tài.

"T. nói với tôi, thằng Tài sắp lấy vợ, gia đình muốn hòa giải, bồi thường cho người ta. Anh biết sếp trên ấy anh hỏi hộ em", ông Bảy khai.

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê. (Ảnh: VOV.VN).

Lúc này ông Bảy bảo "để ông hỏi". Đến đầu giờ chiều ông Bảy gọi cho Phùng Anh Lê.

“Cuối giờ chiều T. gọi cho tôi, tôi gọi cho Lê. Lê bảo bồi thường cho người ta 110 triệu đồng. Tôi gọi lại cho T. báo tình hình là như thế”, ông Bảy trình bày.

Ông Bảy khai thêm, T. gọi điện cho mình thông báo lo được tiền rồi, hỏi mang đi đâu. Lúc đó ông Bảy gọi cho cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê, Lê bảo đang trực ở trụ sở Công an quận, nói ông Bảy mang tiền lên. Khai về diễn biến sau đó, ông Bảy cho biết lên cổng Công an quận Tây Hồ thì gặp T. và vài người nữa. T. đưa tiền bảo thiếu 7 triệu và nói: "Anh có tiền cho em vay, mai em bảo gia đình gửi".

"Trong túi tôi có 8 triệu đồng, tôi đồng ý cho vay 7 triệu đồng", ông Bảy thuật lại.

Lên đến phòng của Phùng Anh Lê, ông Bảy gõ cửa đi vào. Vào phòng, ông Bảy nói: "Đây là tiền gia đình người ta nhờ bồi thường, hòa giải cho người ta, cháu cầm cho chú". Kể về thời gian này, người chú họ của Phùng Anh Lê khai đưa tiền cho Lê khoảng 22 giờ ngày 22/9/2016, không có ai ở trong phòng của Lê. Ông khẳng định chắc chắn đã đưa tiền.

Khi được tòa hỏi về việc giúp đưa tiền và cho mượn tiền có được cảm ơn gì không, ông Bảy nói không được cám ơn gì, kể cả một cốc trà đá cũng không được uống.

Ông Phùng Văn Bảy (chú họ Phùng Anh Lê) trình bày trước toà.

Trong khi đó, bị cáo Phùng Anh Lê tiếp tục phủ nhận việc nhận tiền để thả người. Khi được tòa cho phép, bị cáo Lê hỏi ông Bảy nhiều vấn đề. Trong đó có việc chú họ có chơi cờ bạc, có nợ nần để nhiều người đòi nợ, có vay tiền vợ chồng Lê hay có cầm đồ của người thân, người khác.

Trả lời các thông tin này, chú họ Phùng Anh Lê khai không chơi cờ bạc, không nghiện ngập, cờ bạc gì. Ông Bảy thừa nhận có hỏi vay tiền vợ chồng Lê vào năm 2021, tuy nhiên nhắn tin hỏi vay nhưng vợ chồng Lê không cho vay. Với việc đem tài sản của người thân, bạn bè ra hiệu cầm đồ cầm cố, ông Bảy cũng thừa nhận có.

Theo lời khai của ông này, ông đã cầm đồ của mình, của vợ, của người kinh doanh chung để lấy vốn và nói trong kinh doanh thì đó là “chuyện bình thường”.

Theo cáo trạng, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê bị cáo buộc nhận 110 triệu đồng để chỉ đạo cấp dưới thả Nguyễn Hữu Tài (29 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) trái pháp luật. Tháng 9/2016, Tài bị tạm giữ để điều tra về hành vi hành hung và bắt giữ người trái pháp luật. Sau khi Tài bị tạm giữ, người thân của Tài đã tìm gặp ông Phùng Văn Bảy để nhờ giúp đỡ. Ông Bảy đặt vấn đề và được Phùng Anh Lê đồng ý cho Tài ra về, với điều kiện gia đình nghi phạm phải đưa cho Lê 110 triệu đồng. Tối 22/9/2016, ông Bảy mang tiền đến phòng làm việc của cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ và nói: "Cháu xem giúp hòa giải cho nó về". Cơ quan chức năng xác định, sau khi nhận 110 triệu đồng từ ông Bảy, bị can Lê chỉ đạo cấp dưới thả nghi phạm.