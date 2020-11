Chủ đầu tư tung chiêu khuyến mãi cuối năm, khách hàng tranh thủ chốt lời

Theo ghi nhận, trong vòng 6 tháng đầu năm 2020, tại khu vực phía Nam, 7 tỉnh thành nhận được sự quan tâm nhiều nhất của các nhà đầu tư, môi giới bất động sản có thể kể đến là: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Bình Phước, Cần Thơ và Kiên Giang. Trong đó, Long An với lợi thế tiếp giáp TP.HCM, là cửa ngõ giao thương giữa các tỉnh miền Tây Nam Bộ với trung tâm kinh tế lớn bậc nhất cả nước, được xem là “điểm nóng” bất động sản trong thời gian vừa qua.

Lợi thế nổi bật của vùng đất cửa ngõ TP.HCM

Với khoảng 100km chiều dài giáp ranh TP.HCM, những năm gần đây, Long An đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, đường xá kết nối quan trọng góp phần tạo vùng đệm cho trục kết nối hai vùng. Theo đó, kết nối các tuyến theo trục dọc giữa hai khu vực này được đánh giá có sự cải thiện rõ nét. Tiêu biểu, nhiều quy hoạch quan trọng cho giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030 đã được hoàn thành như hệ thống giao thông thủy, cảng thủy nội địa, các điểm đấu nối tuyến quốc lộ N1, N2...

Long An dần hoàn thiện hạ tầng, đường xá, thu hút đông đảo cư dân về sinh sống.

Cụ thể, mạng lưới đường bộ của tỉnh gồm các tuyến cao tốc và năm tuyến quốc lộ, quốc lộ 1A đã hoàn thành đầu tư mở rộng, quốc lộ N2 nối từ Củ Chi đi xuyên suốt vùng Đồng Tháp Mười chuẩn bị đưa vào khai thác; các tuyến quốc lộ 50 và quốc lộ 62 đã được nâng cấp.

Là “điểm” kết nối giữa TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Long An còn được hưởng lợi lớn từ hệ thống đường cao tốc cho kế hoạch phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Trong đó, ngoài tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã hoạt động, tỉnh còn có tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dự sẽ thông xe vào thời gian đến. Tuyến đường này sẽ kết nối các huyện Bến Lức, Cần Giuộc của Long An với huyện Bình Chánh, Cần Giờ của TP.HCM và huyện Nhơn Trạch, Long Thành của Đồng Nai. Đồng thời, dự án cũng tạo ra một trục phát triển mới gắn kết Long An với hệ thống cảng quốc tế Hiệp Phước, Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành...

Bênh cạnh đó, hiện nay tỉnh còn có 3 công trình trọng điểm khác đươc triển khai như trục động lực TP.HCM - Tiền Giang - Long An; đường 830 trục Đức Hòa - Bến Lức; đường vành đai thành phố Long An.

Giới bất động sản đánh gá, chính hạ tầng cải thiện sẽ là cơ hội lớn để Long An để trở thành điểm đến thu hút đầu tư không chỉ phát triển về lĩnh vực công nghiệp – dịch vụ mà còn là các khu đô thị vệ tinh theo xu thế giãn dân về phía Tây và Tây Nam của lãnh đạo TP.HCM.

Song song đó, bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, tăng trưởng chỉ số FDI của tỉnh trong thời gian vừa qua cũng là một trong những động lực thúc đẩy bất động sản tại đây nóng lên mỗi ngày. Cụ thể, theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Long An cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2020, tỉnh này có 56 dự án mới đầu tư vào các khu công nghiệp.

Cụ thể, có 41 dự án FDI và 15 dự án trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư cấp mới 219,5 triệu USD và 688 tỷ đồng. Đồng thời có 37 dự án điều chỉnh tăng vốn 48,2 triệu USD và 2.341 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã và đang khởi công xây dựng và phát triển khu công nghiệp quy mô lớn tại Long An, chờ đón làn sóng dịch chuyển, mở rộng sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài.

Ông lớn BĐS tung chiêu hút khách hàng

Với những lợi thế nổi bật tạo sức bật cho bất động sản tại Long An, tỉnh cũng đã thu hút nhiều ông lớn trong ngành đầu tư và phát triển. Trong đó có thể kể đến là đơn vị Thắng Lợi Group cùng hàng loạt dự án tại tỉnh với 10 năm “chinh chiến” tại đây để nắm rõ thị trường. Theo chia sẻ của đại diện Thắng Lợi Group, Long An là thị trường chính của doanh nghiệp trong định hướng phát triển trở thành công ty dẫn đầu về ngành bất động sản.

Cụ thể, Thắng Lợi Group đã phát triển thành công nhiều dự án lớn tại Long An như: TTTM Chợ Tân Trụ, Thắng Lợi Central Hill, Thắng Lợi Riverside Market, J-Dragon, Thuận Đạo Residence.

Phối cảnh Khu đô thị thương mại J-Dragon một trong những dự án Thắng Lợi Group là đơn vị phát triển.jpg

“Với vị trí chiến lược vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; hạ tầng đồng bộ, hệ thống giao thông kết nối tỉnh với khu vực hoàn chỉnh cả đường bộ lẫn đường thủy; tập trung nhiều cụm khu công nghiệp là những yếu tố thúc đẩy bất động sản Long An tăng trưởng mạnh. Đây cũng chính là khu vực Thắng Lợi Group luôn chú trọng, đầu tư nhằm tìm hiểu sâu về địa thế, tính năng của từng khu đất để mang đến những sản phẩm chất lượng từ đất nền, shophouse…, đáp ứng nhu cầu khách hàng”, đại diện công ty chia sẻ.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Thắng Lợi Group dành tặng gói khuyến mãi cực sốc dành cho người mua. Theo đó, ngay khi khách hàng tiến hành giao dịch 01 trong các sản phẩm của Thắng Lợi Group như nhà phố/ shophouse/ nền nhà phố sẽ được tặng ngay 1 sổ tiết kiệm tương đương 23% giá trị sản phẩm (từ 350 triệu đồng đến 1,5 tỷ). Đây là cơ hội hiếm có để khách hàng vừa có thể kinh doanh sinh lời và an cư lâu dài, không lo về tài chính trong tương lai tại một trong những khu đô thị hiện đại và sầm uất bậc nhất cả nước.