Chốt kiểm dịch COVID-19 bắt nhóm thanh niên mở 'tiệc ma túy' thâu đêm

(VTC News) -

Sáng 8/11, nhóm thanh niên (5 nam, 2 nữ) làm thủ tục tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng để vào thành phố. Qua test nhanh, cả 7 người đều âm tính với SARS-CoV-2 nhưng có biểu hiện bất thường.

Xác định những thanh niên này có thể vừa sử dụng chất kích thích nên tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) mời tất cả về Công an phường Hòa Hải để test ma túy.

Nhóm thanh niên khai nhận sự việc tại cơ quan công an.

Tại công an phường, qua test nhanh, cả 7 thanh niên đều dương tính với chất ma túy. Khai nhận với cơ quan công an, nhóm thanh niên cho biết cùng trú trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tối 7/11, cả nhóm vào dự sinh nhật của người bạn tổ chức tại một quán karaoke trên địa bàn TP Hội An, Quảng Nam.

Tại đây, cả nhóm được bạn “đãi” ma túy, bay lắc xuyên đêm, đến sáng đón xe grab về lại Đà Nẵng thì bị phát hiện. Vụ việc đang được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý theo quy định.