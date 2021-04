Liên quan đến dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất đồi tại khu vực ấp Phú Lâm 3 (xã Phú Sơn), đại diện UBND huyện Tân Phú khẳng định chủ đầu tư không thực hiện nghiêm túc nên dẫn đến tình trạng sạt lở, gây ô nhiễm môi trường. Dự án này còn gây bức xúc trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên quốc lộ 20.

Thi công không đúng hồ sơ thiết kế

Trả lời VTC News, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) cho biết, UBND huyện đã nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu chủ đầu tư phải thi công đúng hồ sơ phê duyệt nhưng Công ty TNHH Minh Minh Đạt không thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế.

Theo ông Hưng, ngày 26/2/2021, Sở NN&PTNT đã phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Tân Phú và Công ty TNHH Minh Minh Đạt tổ chức kiểm tra hiện trường dự án. Đồng thời, có văn bản nhắc nhở gửi UBND huyện Tân Phú và Công ty TNHH Minh Minh Đạt triển khai thực hiện.

“Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 3 sai phạm chính gồm: thi công vượt ra ngoài ranh giới mốc dự án đã được phê duyệt; thi công không đúng đảm bảo theo hồ sơ thiết kế và không cắm đầy đủ các mốc theo quy định như trong hồ sơ được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt”, ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, kết quả kiểm tra giai đoạn 3, dự án chưa thực hiện theo thiết kế được duyệt, như: đào mái thẳng đứng; chưa bạt mái taluy; có 1 máy đào đang đào sâu vào chân đồi. Chủ đầu tư chưa cắm mốc theo thiết kế được duyệt, nhà đầu tư chưa có đơn vị tư vấn giám sát thi công.

Đơn vị giám sát chưa bố trí người bám sát hiện trường cùng chủ đầu tư, chưa có bảng công khai công trình tại khu vực thi công, chưa bố trí người hướng dẫn giao thông trong quá trình vận chuyển đất từ công trình ra quốc lộ 20.

Chủ đầu tư cũng chưa cắm biển báo nguy hiểm tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao mà chưa triển khai thi công giai đoạn 1 và 2.

“Hiện tại, UBND huyện Tân Phú đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý vi phạm của Công ty TNHH Minh Minh Đạt. Vì thực tế xử lý những sai phạm này huyện không có thẩm quyền”, ông Hưng cho biết.

Chủ đầu tư nhận sai

Trả lời VTC News, đại diện Công ty TNHH Minh Minh Đạt thừa nhận sai sót trong quá trình thi công dự án và hứa sẽ khắc phục những “sự cố” trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến việc cắm mốc, Công ty TNHH Minh Minh Đạt đã ký hợp đồng số 36/2020/HĐKT với Công ty TNHH thương mại Việt Khoa thực hiện cắm mốc ranh giới phạm vi dự án đoạn 3, gồm 17 mốc từ số 27 - 43, trong đó có 11 mốc bê tông và có 6 mốc gỗ đóng tạm do chủ đất không cho Công ty đóng cọc bê tông. Công ty đã liên hệ với UBND xã Phú Sơn để hỗ trợ hoàn thiện thay thế các mốc bê tông bằng các mốc gỗ còn lại.

Lý giải về việc thi công vượt ngoài ranh mốc của dự án và sai thiết kế, đại diện Công ty TNHH Minh Minh Đạt cho rằng, hiện trạng đồi đất ban đầu nằm sát quốc lộ 20, có mặt dựng đứng cao tầm 50m và không có đường dẫn lên đỉnh đồi. Công ty đã thi công từ mép đường vào phía trong chân đồi 50m để tạo mặt bằng làm nơi dừng đỗ và quay đầu xe.

Công ty cũng làm con đường xoắn ốc lên đỉnh đồi để thi công bạt mái taluy. Tuy nhiên, địa chất khá mềm nên quá trình thi công rất khó khăn, những đoạn đường dẫn lên trên đỉnh đã tạo được lại sụp xuống, do đó đơn vị thi công vừa dọn dẹp đất sạt dưới chân vừa tiếp tục thi công tạo đường lên để bạt mái taluy theo thiết kế.

Quá trình lặp lại nhiều lần dẫn đến việc thi công lấn sâu vào trong và lấn ra ngoài ranh dự án ở một số cột mốc từ 29 - 40. Đến nay, Công ty đang khắc phục và tăng cường thêm các phương tiện máy móc ở công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công tạo taluy theo như bản vẽ thiết kế.

Về biện pháp an toàn cho người dân sinh sống tại địa phương, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên quốc lộ 20 (đoạn qua dự án), đại diện Công ty khẳng định đã chuẩn bị sẵn bảng, đèn tín hiệu cảnh báo hai đầu đường quốc lộ 20 đoạn qua khu vực dự án. Chủ động bố trí người canh trực ở công trường trong những ngày mưa bão, sẵn sàng nhân lực và các phương tiện cơ giới để xử lý nhanh chóng và kịp thời khi có hiện tượng mưa trôi đất xuống quốc lộ.

Như VTC News đưa tin, Công ty TNHH Minh Minh Đạt đã gửi báo cáo đến Phòng TN&MT huyện Tân Phú xoay quanh những bất cập của dự án xử lý sạt lở đất đồi ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn. Công ty sẽ tăng cường thêm các phương tiện ở công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, sau hơn 9 tháng thi công, Công ty TNHH Minh Minh Đạt mới chỉ xử lý được khoảng 5% tổng khối lượng đất cần phải bóc tách.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

Năm 2017 do mưa lớn, đất từ đồi tại khu vực ấp Phú Lâm 3, sạt lở xuống, gây sập tường nhà, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân sống trong khu vực. Cụ thể, có 5 hộ bị sập tường nhà, nhà bếp, nhà tắm do đất sạt lở, 13 hộ nguy cơ cao do đất sạt lở và 50 hộ có khả năng bị ảnh hưởng.

Trước nguy cơ xảy ra sạt lở đất đồi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, thống nhất tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập dự án xử lý sạt lở đất đồi tại khu vực ấp Phú Lâm 3, theo hình thức xã hội hóa (văn bản số 3029/UBND-CNN ngày 30/3/2018).

Sau đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 và Quyết định số 2549/QD-UBND ngày 15/8/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất đồi tại khu vực ấp Phú Lâm 3, trong đó chấp thuận giao Công ty TNHH Minh Minh Đạt là nhà đầu tư, thực hiện dự án theo hình thức xã hội hóa.

Quy mô dự án với chiều dài cần xử lý khoảng 1.000m, chia làm 3 khu vực (khu vực đoạn 1 chiều dài khoảng 230m, khu vực đoạn 2 chiều dài khoảng 310m, khu vực đoạn 3 chiều dài khoảng 460m), khối lượng xử lý khoảng 198.639m3 (khối lượng nguyên khai).

Ngày 12/2/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1192/UBND-KTN về việc thi công dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất đồi, trong đó giao Công ty TNHH Minh Minh Đạt hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác trong hồ sơ thiết kế dự án theo quy định.

Ngày 29/7/2020, chủ đầu tư khởi công thực hiện công trình, nhưng mới triển khai thi công đoạn 3 theo hồ sơ thiết kế được duyệt (do công ty đã thỏa thuận được với 4 hộ dân chấp thuận đền bù di dời), khối lượng đất đã xử lý khoảng 10.000m3.