Chồng sát hại vợ rồi tự tử ở Hà Giang

(VTC News) -

Sáng 23/6, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Bắc Quang đang phối hợp với Công an xã Quang Minh điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một phụ nữ thiệt mạng.

Theo cơ quan công an, vụ án mạng xảy ra khoảng 4h30 cùng ngày tại xã Quang Minh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thúy H. (SN 1992), vợ của nghi phạm Hoàng Duy Thành (SN 1982), cùng trú tại xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Bắc Quang phối hợp với Công an xã Quang Minh nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Công an tỉnh Hà Giang cho biết thêm, ngay sau khi gây án, nghi phạm Hoàng Duy Thành tự tử nhưng bất thành, đang được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bắc Quang.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.