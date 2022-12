Chọn WE HOME Café để gia đình cùng kinh doanh

Vừa trở về sau chuyến công tác, chị Thảo Đặng lại tất bật với kế hoạch kinh doanh quán cà phê WE HOME Café của mình. Là một người hoạt động lâu năm trong ngành giải trí, chị vốn không cần phải vất vả vừa làm công việc chính, vừa lo kinh doanh riêng.

Tuy nhiên, sau mùa dịch COVID-19, chị Thảo Đặng thay đổi cách nghĩ, bắt đầu tìm hiểu và kinh doanh thêm quán cà thu nhỏ WE HOME Café ngay tại nhà mình.

Kinh doanh vì gia đình

Chị Thảo Đặng tâm sự, mẹ chị năm nay đã 73 tuổi, chủ yếu là ở nhà và làm các công việc nội trợ. Chị nghĩ sau mùa dịch tinh thần con người rất dễ đi xuống. Chị muốn mẹ chị làm thêm việc gì đó để bớt buồn chán nên đã tìm hiểu thêm mô hình cà phê WE HOME Café.

Chị Thảo Đặng cho biết, bản thân chị theo dõi trang Facebook của Madame Lê Hoàng Diệp Thảo từ rất lâu, biết mô hình WE HOME Café này ra đời vào hai năm trước. Chị thấy đây là mô hình hay, những người phụ nữ, người nội trợ và cả người lớn tuổi đều tham gia được. Chị nghĩ sự bận rộn sẽ giúp mẹ chị thêm vui vẻ, tích cực hơn, vậy là chị gọi điện cho King Coffee và đăng ký kinh doanh với mô hình này.

“Mình nghĩ, mô hình này rất hay, vì khi những người phụ nữ cứ ở trong nhà làm nội trợ thì tinh thần sẽ bị xuống. Mình còn người chị gái hiện đang nhận hàng gia công về làm nên sẽ có thời gian phụ mẹ coi sóc quán”, chị Thảo Đặng chia sẻ lý do kinh doanh WE HOME Café của mình.

Cũng theo chị Thảo Đặng, từ khi kinh doanh mô hình này, tinh thần của các thành viên trong gia đình đều rất phấn khởi. Chị hào hứng kể: “Từ khi làm quán, chúng tôi buôn bán rất vui vẻ, tối ngủ cũng ngon hơn. Đặc biệt là kinh tế cũng có thu nhập thêm đồng ra đồng vào. Người lớn tuổi mà, cầm tiền, dù ít thôi chứ không nhiều, nhưng vẫn cảm thấy rất vui”.

Chị Thảo Đặng cho biết thêm, tuy khá bận rộn với công việc chính, nhưng chị vẫn dành thời gian để trang trí lại quán cà phê của mình.

Bản thân chị cũng cần tiếp khách nhiều, ngày nào cũng phải uống cà phê nên quán WE HOME Café với đồ uống hợp khẩu vị, chất lượng, an toàn, lại thêm không gian đón khách rộng rãi ngay tại nhà như hiện tại rất thuận tiện cho chị trong công việc. Khách hàng đến quán có thể mua cà phê mang đi, có thể ngồi phía bên ngoài ngắm đường phố, cũng có thể ngồi trong phòng máy lạnh để trò chuyện hoặc làm việc.

Dự định tương lai

Cho đến hiện tại, việc bán cà phê WE HOME Café ở nhà vẫn do mẹ và chị gái chị Thảo Đặng đảm nhiệm là chính. Nhờ mối quan hệ trong giới giải trí của chị rất rộng nên chị luôn giới thiệu về quán cà phê của mình cho nhiều người biết đến.

Hiện quán cà phê của chị Thảo Đặng đang được chia thành 3 khu vực khác nhau. Khu bên trong là dùng để gội đầu dưỡng sinh, khu ở giữa là phòng máy lạnh của quán cà phê, khu bên ngoài không có máy lạnh, thích hợp cho những khách mua mang đi hoặc ngồi lại uống cà phê theo kiểu truyền thống.

Trong ánh mắt đầy vui vẻ và tự tin, chị Thảo Đặng chia sẻ: “Mình rất thích mô hình quán cà phê WE HOME Café, giá cả hợp lý, có thương hiệu, có uy tín. Mình cũng rất tự tin với mô hình này, vì như bản thân mình thôi, giữa một ly cà phê có thương hiệu và một ly cà phê vỉa hè không có thương hiệu, thì chắc chắn mình sẽ chọn một ly cà phê có thương hiệu rồi.

Hơn nữa cà phê này vừa có thương hiệu mà còn giá rất bình dẫn nữa chứ. Vừa rẻ, vừa ngon, vừa an tâm về chất lượng, vậy thì lo gì thiếu người thích”.

Chị Thảo Đặng cho biết thêm, sắp tới chị sẽ dành thêm thời gian hơn cho quán cà phê WE HOME Café của mình. Chị sẽ kết hợp bán cà phê với gội đầu dưỡng sinh, cũng sẽ bán thêm combo đồ ăn sáng gồm bánh hamburger và cà phê King Coffee. Việc chuẩn bị cũng sắp hoàn tất và chỉ chờ chị thu xếp xong công việc sẽ bắt dầu triển khai ngay kế hoạch kinh doanh của mình.

WE HOME Café là mô hình kinh doanh quán cà phê nhỏ gọn, thuộc dự án WOMEN CAN DO do bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Nhà sáng lập kiêm CEO TNI King Coffee triển khai gần 2 năm qua. Mục tiêu của dự án là giúp 100.000 phụ nữ khởi nghiệp vào năm 2025, để phụ nữ có thể thoát khỏi vị thế phụ thuộc trong gia đình, vươn lên làm chủ cuộc sống, làm chủ bản thân và giúp đỡ cho kinh tế gia đình.

Với mô hình WE HOME Café, chủ xe có thể kết hợp nhiều cách bán hàng khác nhau như: bán những món cà phê theo menu, bán thêm những sản phẩm King Coffee ngay tại xe hoặc làm đại lý (WE Đại lý) trên app King Coffee Super App.

Sắp tới, King Coffee sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đội ngũ WE Đại lý thông qua nền tảng siêu ứng dụng King Coffee Super App, nhằm nâng cao trải nghiệm cho các bạn đồng nghiệp, khách hàng, đối tác trong việc mua sắm và hợp tác kinh doanh cùng King Coffee.

Cách download App:

Link tải app: LINK

Quét mã QR code trong hình trong bài viết

Vào App Store hoặc Google Play gõ từ khóa “King Coffee Super App” để cài đặt

Cách tạo tài khoản:

Mở App và nhấn vào “Đăng ký” sau đó nhập thông tin yêu cầu

Mở tin nhắn SMS để nhận mã OTP và nhập xác thực vào Super App

Đăng nhập App để trải nghiệm

Mọi thắc mắc gì về King Coffee Super App, liên hệ ngay với hotline 1900 588878, nhấn phím 1.