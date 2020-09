Chọn nhà thời ô nhiễm không khí

Chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức báo động đỏ suốt thời gian dài. (Ảnh: Internet)

Báo cáo 2018 của tổ chức Health Effects Institute (HEI) chỉ ra, hơn 95% dân số thế giới đang hít thở bầu không khí ô nhiễm và có đến 60% người sống ở những khu vực không đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản nhất của WHO. Không nằm ngoài “cú sốc” chung của toàn cầu, theo AirVisual (công ty quan trắc không khí có mạng lưới toàn cầu), Việt Nam hiện đang vượt qua Bắc Kinh (Trung Quốc) trong nhóm thủ đô bị ô nhiễm nhất thế giới. Báo cáo này chỉ ra, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình ở Hà Nội là 46,9 microgam/m3 - nghiêm trọng hơn so với năm 2018 (40,8 microgam/m3), cao hơn khoảng 5 lần khuyến cáo của WHO và gần 2 lần tiêu chuẩn Việt Nam.

Không gian sống xanh trong lành tại dự án Anland Lakeview tại Khu đô thị Dương Nội.

Theo dự báo về mức độ ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, việc lựa chọn chung cư cao tầng, chung cư xanh đang là giải pháp cứu cánh cho người dân tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM.

Khi nghe đến căn hộ xanh nhiều người thường liên tưởng tới căn hộ trồng nhiều cây xanh xung quanh. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Bà Melissa Merry Weather, Chủ tịch Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) nhấn mạnh, để xây dựng một công trình xanh đúng chuẩn cần phải bảo đảm từ khâu thiết kế, chọn vật liệu cho đến quá trình thi công và vận hành dự án…

Căn hộ xanh khác với căn hộ thường là được tạo ra với đầy đủ các tiêu chuẩn về không gian, khả năng tiết kiệm, bảo vệ sức khỏe và môi trường. Quan trọng hơn nữa là cảnh quan xung quanh của nơi cư trú, các yếu tố môi trường, không khí, nguồn nước không bị ảnh hưởng bởi các cơ sở công nghiệp…

Do vậy, xu hướng dịch chuyển của người trung tâm về các trung tâm xanh mới để nâng cao chất lượng cuộc sống đang ngày càng lớn. Các khu đô thị xanh phía Đông thành phố như Ecopark, Vinhomes Riverside cho dù có mức giá không hề nhỏ nhưng đã thu hút lượng khách hàng quan tâm và chuyển về sinh sống rất lớn. Với phía Tây Hà Nội, việc tìm kiếm các khu đô thị xanh khó khăn hơn bởi khu vực này sớm đã phát triển các khu đô thị hiện đại, không gian cảnh quan mặt nước cây xanh là khá hiếm.

Một khu đô thị có mật độ cảnh quan cây xanh, mặt nước lớn như tại Khu đô thị Dương Nội và Vinhomes Smart City là nơi từ lâu người dân tìm kiếm. Chính điều này lý giải cho cơn sốt dự án Anland Lake View thời gian vừa qua. Dù sở hữu vị trí chiến lược tại trung tâm phía Tây Hà Nội, Anland Lake View vẫn tạo ra giá trị khác biệt lớn nhờ không gian xanh dương độc đáo từ hồ Bách hợp thủy, cảnh quan công viên xanh lên tới 12ha cùng với thiết kế tòa căn hộ theo tiêu chuẩn tòa nhà xanh.

Nhà không chỉ để ở mà là nơi để sống và phát triển, với những lợi thế của mình, Anland Lake View sẽ mang đến một không gian sống và phát triển toàn diện cho mọi thế hệ trong thời điểm nhu cầu tìm kiếm không sống trong lành trở nên bức thiết.