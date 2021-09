Choáng váng điểm chuẩn, 29 - 30 điểm chưa chắc đỗ đại học

(VTC News) -

Ngày 15 và 16/9, các trường đại học trên cả nước đồng loạt công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021. Điều đáng nói là điểm chuẩn nhiều ngành học cao bất ngờ từ 29 đến trên 30 điểm.

30 điểm vẫn có thể trượt

Tính đến trưa 16/9, điểm chuẩn cao nhất thuộc về Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá), ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao với 30,5 điểm (năm ngoái ngành này lấy 29,25 điểm), tiếp theo là Sư phạm Lịch sử chất lượng với 29,75 điểm, tăng 5,75 điểm so với năm trước.

Xếp thứ hai là điểm chuẩn ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an nhân dân lên tới 30,34 điểm với nữ (khối C00).

Năm thứ 2 liên tiếp giữ vị trí đầu bảng của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ngành Hàn Quốc học (khối C00) năm nay lấy điểm chuẩn 30.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường này từng lý giải, chỉ tiêu vào ngành học này vốn không cao nhưng nhà trường xét tuyển thẳng hơn một nửa số chỉ tiêu. Đó là lý do vì sao điểm chuẩn cho số thí sinh còn lại xét tuyển vào ngành tăng mạnh.

Tương tự, với Đại học Luật Hà Nội, năm nay, ngành Luật Kinh tế (tổ hợp C00) điểm trúng tuyển là 29,25 điểm, kế đó ngành Luật là 28 (tổ hợp C00), cao hơn năm trước từ 0,5 đến 2,5 điểm.

Có thể thấy, hầu hết những ngành học từ 29 đến trên 30 điểm năm nay đều thuộc về khối C00. Với mức điểm như vậy, nhiều thí sinh dù đạt ba điểm 9 hay 10 đều chưa có khả năng đỗ nếu thiếu điểm cộng ưu tiên.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT 2021.

Thầy giáo Nguyễn Tiến Quang, trường THPT Chu Văn An cho rằng, sở dĩ điểm chuẩn các ngành cao một phần do phổ điểm các môn khối Khoa học Xã hội năm nay đều cao và số lượng điểm 10 cũng nhiều hơn hẳn so với các năm trước.

Cụ thể, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có 24.318 điểm 10 ở các môn thi tốt nghiệp THPT - gấp 4,1 lần năm 2020, gấp 19,1 lần năm 2019. (Năm 2020, cả nước có 5.965 điểm 10. Năm 2019, số lượng điểm 10 trên cả nước là 1.285).

Riêng các môn trong tổ hợp Khoa học xã hội như Ngữ văn năm nay, 3 thí sinh đạt điểm 10 (năm 2020, 2 thí sinh được 10 điểm ở môn thi này). Ở môn Địa lý, 227 bài thi được điểm 10 và môn Lịch sử dù được đánh giá đề thi khó, nhưng tới 266 thí sinh được điểm 10 tăng so với năm trước.

Như vậy có thể lý giải phần nào đó lý do nhiều thí sinh 27, 28 điểm vẫn có thể trượt đại học nếu không tỉnh táo trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Tăng 9 điểm

Với các tổ hợp A01, D01, điểm chuẩn xét tuyển những ngành học liên quan cũng tăng đáng kể. Đầu tiên phải kể đến Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội "nhảy vọt" về điểm trúng tuyển. Cụ thể, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, xét tuyển theo tổ hợp A00, A01, C00, D01, tăng đến 9 điểm, từ 16 điểm năm 2020 lên 25 điểm năm 2021. Ngành Marketing cũng có mức tăng tương đương, từ 17 lên 26 điểm. Tương tự, ngành Ngôn ngữ Anh tăng 9 điểm, từ 15 lên 24.

Bảy ngành khác tăng hơn 8 điểm là Quản trị Kinh doanh (tăng 8,75 điểm, từ 17 lên 25,75); Quản trị khách sạn (tăng 8,5 điểm, từ 16 lên 24,5); Kế toán, Quản trị Dịch vụ du lịch & lữ hành (tăng 8,25 điểm, từ 16 lên 24,25); Bất động sản (từ 15 lên 23 điểm); Luật, Công nghệ thông tin (16 lên 24 điểm).

Ngoài ra, như năm 2020, nếu chỉ tính các ngành đào tạo tại Hà Nội của trường này, tất cả ngành học đều lấy điểm chuẩn từ 17 trở xuống. Năm nay, 10/23 ngành có điểm trúng tuyển từ 23 trở lên và cả 10 ngành đều tăng từ 8 điểm trở lên so với năm ngoái.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 ngành điểm trúng tuyển cao nhất là IT1, IT2 và IT-E10 đều trên 28 điểm. Đặc biệt, 68% thí sinh đạt 29 điểm trở lên 3 môn tổ hợp A00 và A01 trên toàn quốc trúng tuyển ngành Khoa học máy tính Đại học Bách khoa Hà Nội. Với chỉ tiêu 300, điểm chuẩn IT1 là 28,43 điểm.

Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên dạy Hóa học ở Hà Nội cho rằng, nguyên nhân khiến điểm chuẩn nhiều ngành xét tuyển theo tổ hợp có môn tiếng Anh tăng phi mã là do phổ điểm môn này năm nay cao hơn so với các năm trước. Điều này cũng cho thấy việc ra đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh chưa phân loại tốt, điểm thi cao.

Bên cạnh việc tăng điểm trúng tuyển cao hơn 4 - 9 điểm so với năm ngoái, điều này dẫn trường hợp có những trường tuyển sinh hàng nghìn sinh viên mà điểm chuẩn ngành thấp nhất cũng gần 27 điểm.