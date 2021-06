Choáng ngợp vẻ đẹp siêu thực của hồ nước được mệnh danh ‘Con mắt của Trái Đất’

Hồ Cetina hay còn gọi là The Eye of the Earth - Con mắt của Trái đất là một khung cảnh thần tiên mà thiên nhiên ban tặng Croatia. Hồ nước độc đáo này thực chất là đầu nguồn của sông Cetina. Bắt đầu từ một con suối ở Milasevo gần một ngôi làng nhỏ tên là Cetina, cách Vrlika 7 km về phía bắc, đây là con sông giàu nước nhất ở Dalmatia. Nước của nó chảy dưới chân Dinara, khối núi cao nhất ở Croatia.

(Ảnh: Mybestplace)

Dòng sông chảy ra khỏi hang sâu khoảng 115 mét và đường kính khoảng 15 mét. Nước trong như pha lê nên đây là nguồn nước sinh hoạt cơ bản trong khu vực. Nó nằm trong một khu vực tươi đẹp được bao quanh bởi những ngôi làng nhỏ cổ kính và rất quan trọng, cả về mặt lịch sử và khảo cổ. Từ năm 1972, nơi đây đã trở thành một di tích thủy văn được bảo vệ. Đây chắc chắn là địa điểm để chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa mà người mê xê dịch không thể bỏ qua.

(Ảnh: Unusualplaces)

(Ảnh: Unusualplaces)

(Ảnh: Unusualplaces)

Nó được gọi là “Con mắt của Trái đất” do hình dạng rất giống với một con mắt với các sắc thái khác nhau màu xanh lam và xanh ngọc. Nhìn từ trên cao, đây chắc chắn là một trong những vẻ đẹp đặc biệt và hấp dẫn nhất của khu vực. Vẻ đẹp lộng lẫy của núi đá vôi tự nhiên này khiến tất cả du khách không thốt nên lời.

(Ảnh: Unusualplaces)

Dòng nước trong xanh, sạch chảy ra từ hồ nước này không chỉ thu hút du khách và mà còn là môi trường sống tuyệt vời của nhiều loài động thực vật. Chúng sống ở đây, cùng với những loài cá hồi Cetinian đặc hữu khác. Do độ sâu đáng kể, hồ Cetina thường được các thợ lặn tìm kiếm cảm giác mạnh ghé thăm.

(Ảnh: Ciaonihon)

(Ảnh: Worldrivers)

Nước hồ Cetina rất lạnh, không quá 7 độ C, trong khi không khí thường là 40 độ C vào mùa hè. Bạn cần một bộ đồ lặn làm từ cao su tổng hợp nếu muốn khám phá lòng hồ này. Mặt khác, nước ở đây trong như pha lê, du khách có thể vừa lặn vừa nhìn thấy vực thẳm sâu hun hút như không đáy dưới chân mình, một cảnh tượng có thể khiến bạn sửng sốt và nổi da gà.

(Ảnh: DubeFranz)

(Ảnh: Pinterest)

Hồ Cetina nằm ngoài các tuyến du lịch chính, thuộc Milasevo, gần một ngôi làng nhỏ tên là Cetina. Du khách có thể tìm thấy hồ nước này thông qua một con đường dẫn thẳng từ một nhà thờ Chính thống giáo - dấu tích của một trong những nhà thờ Croatia cổ nhất có từ thế kỷ thứ 9.