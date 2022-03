Chỗ ngồi nào an toàn nhất trên máy bay?

(VTC News) -

Theo các thống kê được công bố, máy bay là phương tiện vận tải an toàn, có tỷ lệ tai nạn thấp nhất. Tuy nhiên, hậu quả và ảnh hưởng của các vụ tai nạn máy bay thường rất lớn nên mọi tình huống đều phải được tính đến để có các phương án đề phòng.

Vậy nếu sự cố xảy ra, những hành khách ngồi ở vị trí nào có nhiều cơ may thoát nạn nhất? Phải chăng là các ghế ngồi ở khoang hạng thương gia?

Để trả lời câu hỏi “Vị trí nào an toàn nhất trên máy bay?”, các nhà khoa học thuộc Đại học Greenwich (Anh) thực hiện nghiên cứu trên 2.000 hành khách may mắn sống sót trong 105 vụ tai nạn máy bay trên toàn thế giới. Kết quả cho thấy, ghế ngồi sát lối đi gần cửa thoát hiểm, ghế VIP và ghế ở đuôi máy bay là những vị trí có mức an toàn cao nhất. Cơ hội sống sót của hành khách ở những vị trí này là khoảng 64-65%.

Còn ghế ngồi sát cửa sổ và ghế giữa máy bay là những vị trí ít an toàn nhất, cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn chỉ khoảng 50-53%.

Thực tế cho thấy, các vụ tai nạn thường xảy ra khi máy bay đang cất cánh hoặc hạ cánh. Do đó, phần thân máy bay là vị trí gặp nhiều tác động xấu nhất, có thể bị nứt gãy ở hai giai đoạn này. Tai nạn này xảy ra khi máy bay đang tiếp xúc gần với mặt đất sẽ ít nguy hiểm hơn và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Trong trường hợp này, ghế VIP hàng đầu và phần đuôi máy bay sẽ là nơi an toàn hơn cả.

Còn trong các vụ va chạm, phần đuôi máy bay sẽ là vị trí an toàn nhất vì đó là nơi cuối cùng chịu tác động. Đó là lý do vì sao các hộp đen luôn được đặt ở đuôi máy bay. Ngoài ra, trong trường hợp phải sơ tán, ngồi ở vị trí càng gần lối ra thì cơ hội để thoát ra ngoài mà không bị tổn thương càng cao.

Tuy nhiên nhìn chung, theo Airsafe.com, các chuyên gia khẳng định "không có ghế nào được xem là an toàn nhất". Bởi nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng khi đang bay, hầu hết máy bay sẽ nổ tung hoặc đâm vào các vách đá, rơi xuống biển. Nguy cơ sống sót trong các tai nạn này hầu như đều bằng 0. Vậy nên mọi vị trí an toàn hoàn toàn được nêu chỉ mang tính chất tương đối.