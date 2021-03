Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3

"Năm nào tới 8/3 tôi cũng chạy xe từ Long An lên để mua hoa về bán kiếm lời. Năm nay, giá hoa cao hơn năm ngoái nhưng tôi vẫn lấy nhiều vì nhu cầu tặng hoa của mọi người sẽ không bao giờ giảm", chị Hoa (ngụ TP Tân An, Long An) cho biết.