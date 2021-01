Chờ đợi V-League 2021: Kịch tính đua vô địch, HAGL tạo bất ngờ

(VTC News) -

V-League 2021 sẽ khai màn vào chiều nay (15/1) với cuộc so tài giữa CLB Nam Định và Hà Nội FC. Sau mùa giải 2020 kịch tính đến phút cuối cùng, khán giả kỳ vọng V-League năm nay sẽ hấp dẫn và đáng chờ đợi hơn nữa, khi rất nhiều CLB đã có sự đầu tư, chuẩn bị bài bản.

Hà Nội FC, Viettel tranh ngôi vương

CLB Viettel đã phá thành công thế thống trị của Hà Nội FC mùa trước. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng không thi đấu bùng nổ ở giai đoạn lượt về, nhưng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn để bảo vệ ngôi đầu bảng trước sức ép khủng khiếp của Hà Nội FC.

Viettel (áo đỏ) đua vô địch với Hà Nội FC?

5 bàn thắng, 5 trận thắng với tỷ số tối thiểu ở giai đoạn hai là đủ để Viettel vô địch V-League lần đầu trong lịch sử, mở ra kỷ nguyên cạnh tranh hứa hẹn và hấp dẫn hơn sau hai mùa bóng Hà Nội FC vượt trội phần còn lại.

Mùa giải này, Viettel cơ bản giữ được lực lượng. Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất V-League Bruno Cunha chuyển sang kình địch Hà Nội FC, song đội bóng áo lính có chữ ký của Pedro Paulo ở chiều ngược lại. Đẳng cấp của cựu tiền đạo Sài Gòn FC đã được kiểm chứng.

Tài năng của HLV Trương Việt Hoàng cùng dàn cầu thủ ổn định, đang đạt độ chín sự nghiệp là cơ sở để Viettel tiếp tục duy trì sức cạnh tranh mùa này, thực hiện hóa mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương V-League đặt ra ở lễ xuất quân.

Viettel đã dạn dày hơn sau mùa giải đua tranh khốc liệt, nhưng để vượt qua Hà Nội FC lần nữa là chuyện không đơn giản. Mùa này, đội bóng Thủ đô có hàng công chất lượng hơn nhiều khi chiêu mộ Bruno (từ chính Viettel) và Geovane Magno.

Những trụ cột như Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Moses Oloya của Hà Nội FC đều đang ở độ sung mãn nhất sự nghiệp. Ngoài ra, đội bóng áo tím còn là sự pha trộn hợp lý giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân trưởng thành sau một năm thử lửa, còn Bùi Tấn Trường, Lê Tấn Tài vẫn rất đẳng cấp.

Việt Anh trưởng thành trong màu áo Hà Nội FC.

Theo BLV Vũ Quang Huy, Hà Nội FC vẫn sẽ là đối thủ cực kỳ đáng gờm nhờ bản lĩnh cùng khả năng khắc phục hoàn cảnh. Khi đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm "vào guồng", rất khó để các đối thủ khác bắt kịp.

Ngoài Viettel và Hà Nội FC, CLB TP.HCM cũng là đội bóng giàu thực lực khi chiêu mộ thành công ngôi sao Lee Nguyễn. Sự hiện diện của cầu thủ in dấu giầy vào gần 100 bàn thắng ở giải Nhà nghề Mỹ, cộng với tài huấn luyện của Alexandre Polking hứa hẹn mang lại cho CLB TP.HCM hình ảnh giàu tính cạnh tranh hơn.

Ngoài ra, sau một mùa giải thất vọng, CLB TP.HCM cũng giải tỏa phần nào được áp lực. Khi trở lại thế "ngựa ô", biết đâu đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng lại làm nên chuyện.

Ẩn số HAGL

Sáu mùa giải gần nhất, HAGL không còn hình bóng ứng viên đua tranh thứ hạng cao ở V-League. Lương Xuân Trường cùng đồng đội có tới năm mùa giải chật vật chống xuống hạng. Thể thức mới giúp HAGL sớm trụ hạng mùa trước, song đội bóng phố Núi thi đấu tồi tệ ở giai đoạn hai khi thua tới 6/7 trận.

HAGL đã vật vờ ở V-League nửa thập kỷ, và sự xuất hiện của HLV Kiatisak Senamuang có thể chấm dứt quãng thời gian này. Hai trận đấu ở Cúp Thiên Long chưa giúp Kiatisak chứng tỏ nhiều điều, song ít nhất, chiến lược gia có biệt danh "Zico Thái" sẽ truyền cho cầu thủ HAGL động lực, tinh thần thi đấu mới mẻ, sôi nổi hơn.

Video: Ngoại binh Hàn Quốc là bổ sung cần thiết cho HAGL

Vấn đề của HAGL không chỉ là động lực, khát vọng, mà còn là chiều sâu đội hình. Năm 2021 sẽ là lần đầu tiên sau năm mùa giải, khóa 1 HAGL JMG sẽ tụ họp, khi bầu Đức quyết tâm gọi lại Nguyễn Công Phượng.

Với lực lượng nội binh khá, lại đang ở độ chín sự nghiệp sau nhiều năm "va đập" và có những ngoại binh tốt như Damir Memovic, Kim Dong-su, HAGL được chờ đợi có mùa giải thăng hoa.

Sẽ hơi... phiêu lưu nếu đặt niềm tin vào việc HAGL đua vô địch ngay mùa này, song hình ảnh giàu sinh khí hơn là điều khả thi với đội bóng phố Núi.

Thầy ngoại so tài

Bên cạnh sự xuất hiện của nhiều ngôi sao tên tuổi như Daisuke Matsui (từng dự World Cup 2010), Lee Nguyễn, V-League còn hấp dẫn khi nhiều chiến lược gia ngoại có tiếng tăm đã tụ họp.

Ngoài Kiatisak, chiến lược gia đã quen mặt với bóng đá Việt sau thời gian thi đấu thành công và nắm quyền ở HAGL, V-League còn hai "thầy ngoại" khác là Alexandre Polking (CLB TP.HCM) và Ljupko Petrovic (CLB Thanh Hóa).

Petrovic không phải gương mặt xa lạ. Trong mùa giải duy nhất nắm quyền ở FLC Thanh Hóa trước đó, HLV Petrovic đã giúp đội nhà đứng nhì V-League. Có thời điểm Thanh Hóa thi đấu cực hay và bứt khỏi nhóm bám đuổi, trước khi hụt hơi đáng tiếc ở những vòng cuối.

HLV Petrovic là thần tượng ở CLB Thanh Hóa.

Dẫn dắt tập thể ít ngôi sao giành huy chương bạc V-League, HLV Petrovic cho thấy sự lão luyện của ngôi sao từng giúp Sao đỏ Belgrade chinh phục Cúp C1 châu Âu.

Lần trở lại Thanh Hóa này, HLV Petrovic tiếp tục yêu cầu học trò phải tập luyện chăm chỉ, chơi ít chạm và tập trung vào những pha tấn công tốc độ. Đẳng cấp của "cáo già" người Serbia sẽ giúp Thanh Hóa trở lại, sau hai mùa bóng chật vật đua trụ hạng.

Tương tự, HLV Polking được kỳ vọng giúp CLB TP.HCM khởi sắc. Ông từng thành công rực rỡ khi nắm Bangkok United (hai lần á quân Thai League) và là HLV có trình độ, đẳng cấp.

HLV Polking đang ấp ủ xây dựng lối chơi đẹp cho CLB TP.HCM, đúng như mong muốn của lãnh đạo đội bóng. Nhận lương cao, được mang nguyên đội trợ lý sang Việt Nam làm việc, HLV Polking sẽ thành công?

Kịch tính đua trụ hạng

Sau ba năm vật lộn sinh tồn ở V-League, CLB Nam Định nhiều khả năng lại phải đua trụ hạng mùa này. HLV Nguyễn Văn Sỹ thừa nhận: Nam Định mùa này còn khó hơn các mùa trước khi cầu thủ trụ cột ra đi. Đội bóng thành Nam phải đôn 10 cầu thủ U21 lên cho đủ quân số.

Rafaelson (áo xanh) đã chuyển sang khoác áo SHB Đà Nẵng.

Nam Định mất bộ đôi chân sút chủ lực là Rafaelson và Đỗ Merlo, nhưng chỉ mang về một tiền đạo thi đấu không thành công trước đó là Gramoz Krutaj. Mai Xuân Quyết, Nguyễn Đình Mạnh,... chưa thể gánh vác đội bóng, trong bối cảnh tiền vệ chủ lực Lê Sỹ Minh chuyển đội.

Nam Định sẽ phải dựa vào tài điều binh khiển tướng của HLV Văn Sỹ, cùng sức mạnh từ "chảo lửa" Thiên Trường để nuôi hy vọng chiến đấu.

Ngoài Nam Định, Than Quảng Ninh mùa này cũng khó tránh cảnh đua trụ hạng khi đã mất gần hết trụ cột cùng "kiến trúc sư trưởng" Phan Thanh Hùng. Đội bóng đất Mỏ chỉ có Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú là đáng chú ý, còn lại yếu ở mọi tuyến và được dẫn dắt bởi HLV non kinh nghiệm. Đây sẽ là năm sóng gió với Than Quảng Ninh.