Chờ dài cổ không thấy sổ đỏ, người mua đất của Bách Đạt An tụ tập đòi lại tiền

Hàng trăm người dân mua đất của Công ty CP Bách Đạt An tụ tập tại khu vực Trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để bày tỏ sự bức xúc trước việc chủ đầu tư chậm cấp sổ đỏ.

Tại đây, người dân dựng lều bạt, giăng băng rôn yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An trả lại tiền mua đất tại dự án do công ty này làm chủ đầu tư nhưng chưa giải quyết sổ đỏ cho khách hàng.

Ông Phan Xuân Rân - một khách hàng mua đất nền của Công ty CP Bách Đạt An - bày tỏ bức xúc trước việc chậm trễ hoàn thành giải phóng mặt bằng, giải quyết sổ đỏ.

Theo ông Rân, năm 2017, ông là một trong số hơn 250 người mua đất khi dự án khu đô thị Hera Complex Riverside mở bán (2 đợt). "Tất cả chúng tôi đã chồng đủ 95% tiền mua đất, 5% còn lại sẽ được thanh toán nốt khi chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ. Suốt 4 năm qua, chúng tôi gõ cửa không biết bao nhiêu cơ quan ban, ngành; TAND các cấp nhờ giải quyết", ông Rân nói và chia sẻ thêm, đây không phải lần đầu tiên diễn ra tình trạng người dân tụ tập đòi quyền lợi từ Công ty CP Bách Đạt An. Tình trạng này diễn ra ở nhiều nơi và nhiều lần trước đây.

Tương tự, ông Nguyễn Quang Sơn (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết cuối năm 2017, thông qua Công ty CP Hoàng Nhất Nam, gia đình ông mua một lô đất diện tích 130 m2 thuộc dự án Bách Đạt 1 của Công ty CP Bách Đạt An tại khu đô thị Điện Nam – Điện ngọc, tổng số tiền đã nộp cho chủ đầu tư là hơn 960 triệu đồng.

Theo ông Sơn, công ty này hứa hẹn cuối năm 2019 sẽ có sổ đỏ nhưng đến thời điểm hiện tại ông vẫn chưa nhận được.

"Rất nhiều lần, chính quyền địa phương tổ chức đối thoại để giải quyết sự việc nhưng đến giờ kết quả là chúng tôi vẫn chưa nhận được sổ đỏ từ chủ đầu tư. Chúng tôi tụ tập với mục đích chỉ mong chính quyền địa phương sớm yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An phải ra sổ đỏ cho dân”, ông Sơn giãi bày.

Trước việc người dân bức xúc dựng lều ở khu vực trung tâm thị xã, ngày 7/3, trả lời VTC News, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, cho biết sau khi tuyên truyền, vận động, người dân đã tháo lều bạt, di chuyển khỏi khu vực trung tâm hành chính thị xã.

Cũng theo ông Hà, việc người dân mua đất của Công ty CP Bách Đạt An nhưng chưa nhận được sổ đỏ, thị xã đang chỉ đạo các ngành tập trung hết sức để tháo gỡ, giải quyết vướng mắc.

"Hiện tại, ở các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang được triển khai. Và trong quá trình giải phóng mặt bằng, cơ quan chức năng cũng đang vấp phải các vướng mắc, nhất là việc một số hộ dân không phối hợp kiểm đếm.

Còn về tranh chấp hợp đồng môi giới giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (nhà môi giới) thì Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam giải quyết", ông Hà thông tin thêm.

Như VTC News nhiều lần đưa tin, 3 dự án tại thị xã Điện Bàn gồm: Khu đô thị số 7B mở rộng, khu đô thị Bách Đạt 1 và khu đô thị Hera Complex Riverside xảy ra tranh chấp giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (nhà môi giới). Đây là vụ tranh chấp bất động sản được coi là lớn bậc nhất miền Trung với khoảng 1.100 lô đất nền đã được bán ra, thu về khoảng 700 tỷ đồng.

Sau nhiều lần xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm, TAND các cấp đều bác đơn khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An, buộc doanh nghiệp này tiếp tục thực hiện hợp đồng, nhanh chóng triển khai các dự án, bàn giao đất và sổ đỏ cho người dân. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng mua đất tại dự án.

Cuối năm 2021, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam có buổi triệu tập làm việc giữa các bên liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng môi giới. Tuy nhiên, tại phiên triệu tập làm việc, Công ty CP Bách Đạt An vắng mặt với lý do ông Trịnh Đình Hải (người đại diện cho Bách Đạt An) có việc gia đình nên không tham dự.