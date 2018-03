Cho chó săn và lợn rừng tử chiến: Thú chơi man rợ giữa Hà Nội

Sáng 18/3, tại khu vực cánh đồng phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, hàng trăm người dân rùng mình khi chứng kiến hình ảnh đàn chó săn lao vào cắn xé một con lợn rừng. Cảnh tượng kinh hoàng, mang đầy tính chất bạo lực tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh nhưng lại xuất hiện giữa lòng Hà Nội.

Video: Chó săn và lợn rừng tử chiến ở Hà Nội

Theo tìm hiểu của phóng viên, thú chơi man rợ này được khởi xướng từ một Câu lạc bộ chuyên về những người nuôi chó săn ở Hà Nội.

Một thành viên trong Câu lạc bộ này tiết lộ: “Câu lạc bộ quy tụ nhiều thành viên có chung niềm đam mê và sở thích nuôi chó săn. Khoảng một tháng, anh em trong câu lạc bộ lại tổ chức cho đàn chó săn và lợn rừng tử chiến. Mục đích việc thi đấu để tập luyện cho đàn chó những miếng cắn hiểm hóc và phân loại chó của từng thành viên ”.

Hàng trăm người hiếu kỳ xem chó săn và lợn rừng tử chiến.

Ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng 18/3, hơn chục con chó săn cỡ bự, không đeo rọ mõm được một nhóm thanh niên chở trên xe máy tập trung tại khu vực ngõ 242 phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Đến khoảng 9h30 phút, nhóm thanh niên, lần lượt đưa đàn chó vào khu vực bãi đất trống được quây tôn kín mít để chuẩn bị tử chiến với một con lợn rừng nặng khoảng 120 kg được chở từ một nơi khác tới.

Vụ việc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân hiếu kỳ. Hàng trăm người đã tập trung vây kín khu vực này để theo dõi trận tử chiến giữa chó săn và lợn rừng. Trong đó có cả người già và trẻ nhỏ cũng tò mò tới xem bất chấp nguy hiểm.

Trước khi vào trận đấu, một thanh niên trong Câu lạc bộ phổ biến luật chơi. Theo đó, các thành viên sẽ bốc thăm theo thứ tự từ thấp đến cao. Sau đó, lần lượt 5 con chó săn sẽ được thả vào sân để tử chiến với lợn rừng. Nam thanh niên còn kêu gọi những người đến xem “quyên góp” ủng hộ để trận đấu thêm hấp dẫn và làm quỹ để tổ chức những trận tiếp theo.

Tiếp nhận tin báo, lực lương Công an phường Mộ Lao (quận Hà Đông) có mặt để ngăn cản thú chơi man rợ này. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Mỗ Lao khẳng định, đây là một trò chơi man rợ mang tính tự phát, không cấp phép tổ chức nên lực lượng công an yêu cầu nhóm thanh niên giải tán.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Nhóm thanh niên lại tiếp tục phím nhau di chuyển đến khu vực cánh đồng thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm bất chấp sự phản đối của lực lượng Công an phường Mộ Lao.

Khi thấy nhóm thanh niên di chuyển về khu vực phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, phóng viên chủ động liên hệ đường dây nóng của Công an phường Trung Văn để thông báo và có biện pháp kịp thời ngăn chặn trò chơi mang tính bạo lực này. Thế nhưng, hơn một tiếng đồng hồ, không thấy sự xuất hiện của lực lượng Công an phường Trung Văn!?. Và tại khu vực này, hàng trăm người dân chứng kiến cảnh tượng đàn chó lao rượt đuổi, cắn xé một con lợn rừng trước đám đông reo hò cổ vũ “cắn chết nó đi”.

Sau gần 1h tử chiến, con lợn rừng bị đàn chó săn cắn chết trong tiếng vỗ tay reo hò của người xem.

“Thời gian qua, nhiều lễ hội mang tính chất man rợ như lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh và đâm trâu ở Phú Thọ bị nhiều người lên án bởi những hình ảnh mang tính chất phản cảm làm trơ lỳ cảm xúc của người xem, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tôi rất ngỡ ngàng khi ngay giữa thủ đô Hà Nội lại tồn tại một thú vui man rợ này. Nhìn hình ảnh đàn chó dữ tợn cắn xé con mồi máu me đầm đìa, nhóm người giẫm nát cây cối hoa màu của người dân thật xót xa”, một người dân bức xúc.

“Liệu chúng ta có nên đặt câu hỏi về thú chơi mọi rợ này, khi mà cả dân tộc đang hướng tới một quốc gia giàu mạnh, văn minh, một lớp trẻ trí thức làm chủ tương lai đất nước, vậy mà vẫn còn một thú chơi “rừng rú”, một “thú giải khuây” đi ngược lại nền văn minh. Ghi nhận có rất nhiều thanh niên trẻ trực tiếp tham gia, hoặc gián tiếp cổ vũ trận đấu. Liệu đã đến lúc cần xem lại nhận thức của một bộ phận người trẻ về giá trị văn hóa", một người theo dõi vụ việc chia sẻ.

Được biết, trước cách đây không lâu, nhóm này tổ chức cho chó săn và lợn rừng tử chiến ở khu vực bờ đê Sông Hồng. Điều lạ lùng là một thú vui man rợ lại diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, thu hút đông đảo người xem nhưng lực lượng chức năng không biết?

Video: Trăn khổng lồ siết chết lợn rừng trong giây lát

>>> Đọc thêm: Xem chàng trai điều khiển lợn rừng bằng tiếng còi xe máy