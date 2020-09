Chó 'biết hát' quý hiếm tái xuất sau 50 năm

Những chú chó "biết hát" ở New Guinea được biết đến với những tiếng hú, sủa độc đáo. Răng nanh của chúng có thể tạo ra âm thành hài hòa, được so sánh với tiếng kêu của cá voi lưng gù.

Mặc dù khoảng 200 con chó thuộc giống này đang sống trong các trung tâm bảo tồn hoặc vườn thú, không ai quan sát thấy chúng ngoài tự nhiên trong 50 năm qua.

Nhưng tới năm 2016, đoàn thám hiểm của James McIntyre - Chủ tịch Tổ chức Chó hoang Cao nguyên New Guinea đã phát hiện và chụp được 149 bức ảnh của 15 con chó hoang ở vùng cao nguyên Papua, phía tây Indonesia.

Hình ảnh về con chó hoang ở Papua, Indonesia. (Ảnh: CNN)

Điều thú vị là giống chó này có "giọng hát" tương tự như loài chó biết hát ở New Guinea.

2 năm sau, ông McIntyre trở lại khu vực này lấy mẫu máu của những con chó sống ở đây để so sánh với những quần thể chó nuôi nhốt.

Kết quả trả ra cho thấy trình tự bộ gen của chúng tương tự nhau mặc dù có những khác biệt về thể chất do quá trình lai cùng dòng.

"Chúng tôi phát hiện ra rằng loài chó biết hát New Guinea và Chó hoang cao nguyên có trình tự bộ gen rất giống nhau. Điều này khiến chúng có mối quan hệ họ hàng gần gũi hơn nhiều so với các giống chó hiện đại như chó chăn cừu Đức hay Chó săn Bassett", nhà khoa học Heidi Parker tới từ Viện Sức khỏe Quốc gia New Guinea cho hay.

Theo nghiên cứu, cả giống chó hoang cao nguyên và chó biết hát New Guinea đều sở hữu các biến thể gen không thấy ở các loài chó khác ngày nay.