Uỷ ban Tư pháp Quốc hội họp, xem lại quyết định giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải

Sáng nay (16/6), Ủy ban Tư pháp (UBTP) của Quốc hội đã họp phiên toàn thể để đánh giá theo thẩm quyền về kết quả giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao với vụ án Hồ Duy Hải.

Tại phiên họp, các thành viên Uỷ ban Tư pháp đã phân tích, đưa ra các đánh giá về tính đúng đắn của phán quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đưa ra. Sau phiên họp này, Uỷ ban Tư pháp sẽ có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Hồ Duy Hải tại tòa.

Liên quan vụ án Hồ Duy Hải, trong nhiệm kỳ khóa XIII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành lập đoàn giám sát về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn; bà Lê Thị Nga, khi đó là Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, nay là Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, làm phó trưởng đoàn.

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Đoàn giám sát sau đó có báo cáo chi tiết với Quốc hội về vụ án này nên có việc xem xét lại bản án. Tại thời điểm đó, gia đình bị cáo Hồ Duy Hải tiếp tục khiếu nại kêu oan.

Ngày 4/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản thông báo tới các cơ quan chức năng về việc Văn phòng Chủ tịch nước đã nhận được đơn kêu oan của mẹ đẻ Hồ Duy Hải nên đã yêu cầu Chánh án TAND, Viện trưởng KSND và Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Long An tạm dừng thi hành án để xem xét kỹ trước khi tước đoạt sinh mạng một con người. Cùng ngày 4/12/2014, TAND tối cao có công văn đề nghị Chánh án TAND tỉnh Long An chỉ đạo Hội đồng thi hành án tỉnh Long An tạm dừng việc thi hành án tử hình đối với Hải.

Sau khi tạm dừng việc thi hành án tử hình, liên ngành Tư pháp T.Ư, Ban Nội chính T.Ư, Bộ Công an, TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,... đã nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án; nghiên cứu những vấn đề do luật sư, người khiếu nại, người kiến nghị và báo chí đưa ra có liên quan đến vụ án; làm việc với các cơ quan tố tụng tỉnh Long An, lấy lời khai của Hồ Duy Hải tại trại giam; trực tiếp đến quan sát hiện trường vụ án.

Ðến tháng 11/2019, hơn 11 năm sau khi vụ án xảy ra, Viện KSND tối cao đã kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm của vụ án Hồ Duy Hải. Viện KSND tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ hai bản án đã xét xử Hồ Duy Hải về tội "Giết người", "Cướp tài sản", để điều tra lại, đồng thời tạm đình chỉ thi hành bản án hình sự phúc thẩm đối với Hồ Duy Hải.

Ngày 8/5, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã công bố quyết định giám đốc thẩm, giữ nguyên bản án phúc thẩm, xử phạt tử hình với Hồ Duy Hải về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Sáng 18/5, trả lời ý kiến cử tri TP HCM đề cập đến quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết đã báo cáo, chờ cấp thẩm quyền kết luận vì "chắc chắn kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải không sai".