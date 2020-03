Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung

Sáng 24/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ; bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An công bố Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 23/03/2020 của Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Thái Thanh Quý.

Ông Thái Thanh Quý trao quyết định của Thủ tướng cho ông Nguyễn Đức Trung.

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Quyết định số 405/QĐ-TTg ngày 23/3/2020 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung gửi lời cảm ơn chân thành tới các lãnh đạo tỉnh Nghệ An, bày tỏ vinh dự được Thủ tướng phê chuẩn bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, trên cương vị công tác mới.

Ông Trung cũng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để tập trung hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao cả trước mắt và lâu dài.

Tân Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. (Ảnh: BNA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ mong muốn trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể trong tỉnh.

Như vậy lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An hiện nay gồm: ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh và 4 Phó Chủ tịch UBND là ông Lê Hồng Vinh, Bùi Đình Long, Hoàng Nghĩa Hiếu và Lê Ngọc Hoa.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974. Quê ở xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 28/1/2019. Trước đó, ông Trung từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

