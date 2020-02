Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.