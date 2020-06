Hai tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị là ai?

Ngày 26/6 tại Quảng Bình diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nắm cương vị Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình từ ngày 1/7.

Bộ Công an cũng công bố quyết định điều chuyển Đại tá Trần Hải Quân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình về làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an).

Bộ Công an trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: ĐML)

Cùng ngày tại Công an tỉnh Quảng Trị, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thay Đại tá Trần Đức Việt nghỉ công tác chờ hưu từ ngày 1/7.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Trần Đức Việt và Đại tá Nguyễn Văn Thanh.

Thứ Trưởng Bộ Công an mong muốn trong vai trò, trọng trách mới, Đại tá Nguyễn Văn Thanh sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự, củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với lực lượng Công an tỉnh nhà.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, mong muốn Đại tá Nguyễn Văn Thanh trên cương vị và môi trường công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất để cùng với tập thể cán bộ chiến sỹ Công an Quảng Trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.