Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được thăng hàm đại tá

Ngày 4/6, tại Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho sỹ quan Công an tỉnh Thái Bình năm 2020, Công an tỉnh công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Nguyễn Thanh Trường.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Đình Tâm – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá đối với ông Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình khẳng định, đây là sự quan tâm, ghi nhận của ngành đối với quá trình rèn luyện, nỗ lực và sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh mong muốn cán bộ, chiến sỹ cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu đề cao trách nhiệm nêu gương để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, ngành và nhân dân.

Trước đó, Đại Tá Nguyễn Thanh Trường được Bộ trưởng Bộ Công an điều động từ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an về đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình từ tháng 11/2019 khi đang mang hàm thượng tá.

Sau khi được bổ nhiệm, Ban Bí thư chỉ định ông tham gia Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Đại tá Nguyễn Thanh Trường chỉ đạo điều tra nhiều vụ việc lớn, được dư luận quan tâm, điển hình là vụ việc liên quan tới vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và Nguyễn Thị Dương cùng những người liên quan.