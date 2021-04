Chính quyền quân sự không cho đặc phái viên Liên hợp quốc vào Myanmar

(VTC News) -

Hôm 9/4, chính quyền quân sự Myanmar từ chối để đặc phái viên của Liên hợp quốc đến thăm nước này, bất chấp cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hậu đảo chính.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Myanmar, Christine Schraner Burgener, đang có chuyến công du các nước châu Á nhằm tìm kiếm các giải pháp cho tình hình bất ổn đang diễn ra ở Myanmar. Burgener bắt đầu chuyến đi của mình tại Thái Lan và cũng sẽ đến thăm Trung Quốc. Tuy nhiên, thông tin chi tiết và thời gian chính xác cho chuyến đi vẫn chưa được xác nhận.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức Liên hợp quốc cho biết, Burgener muốn đến Myanmar để gặp trực tiếp các tướng lĩnh, nhưng một phát ngôn viên của quân đội đã bác bỏ điều đó.

"Chúng tôi không cho phép điều này. Chúng tôi cũng không có kế hoạch cho phép điều đó diễn ra", AFP dẫn lời người phát ngôn chính quyền quân sự Zaw Min Tun cho hay.

Quyết định của chính quyền quân sự diễn ra trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về các sự kiện ở Myanmar. Quốc gia Đông Nam Á này vẫn chìm trong bất ổn từ hôm 1/2. Biểu tình tiếp diễn, số người chết và bị bắt giữ gia tăng hàng ngày.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân chính trị (AAPP), 614 người bị thiệt mạng và 2.800 người bị giam giữ trong các vụ biểu tình ở Myanmar.

Hôm 9/4, kênh truyền hình Myawaddy thuộc sở hữu của quân đội Myanmar cho biết, 19 người bị kết án tử hình ở Myanmar vì đã giết chết phụ tá của một đại úy quân đội. Thiết quân luật đã được ban bố trong quận.

Nhóm 18 đại sứ ở Myanmar, trong đó có Mỹ, Anh, EU, Canada, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, đã ra tuyên bố chung cho biết: “Chúng tôi sát cánh cùng nhau để ủng hộ cho một Myanmar tự do, công bằng, hòa bình và dân chủ. Bạo lực phải chấm dứt, tất cả những người bị giam giữ chính trị phải được trả tự do và nền dân chủ phải được khôi phục”.