Chính quyền Biden trục xuất hàng trăm dân nhập cư, trái với lời hứa tranh cử

(VTC News) -

Tuần trước, một thẩm phán liên bang tại Mỹ yêu cầu chính quyền Biden loại bỏ lệnh tạm hoãn việc trục xuất người nhập cư trong 100 ngày. Tiếp đó, cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tiến hành trục xuất hàng trăm người nhập cư đến ít nhất ba quốc gia: 15 người đến từ Jamaica hôm 25/1, và 269 người đến từ Guatemala và Honduras hôm 26/1. Các chuyến bay khác chở người nhập cư trái phép ra khỏi nước Mỹ được lên lịch trình vào ngày 1/2.

Tổng thống Joe Biden (phải) tại một sự kiện tổ chức ở đại học Lander, Greenwood, ngày 21/11/2019. (Ảnh: AP)

Hiện chưa rõ trong số những người bị trục xuất có bao nhiêu đối tượng bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ, thành phần gây rối trật tự công cộng hoặc người vượt biên trái phép trong thời gian gần. Đây là các đối tượng ưu tiên trục xuất theo hướng dẫn mới do Bộ An ninh Nội địa Mỹ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/2.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2020, cả tân Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đều phản đối các chính sách về người nhập cư của chính quyền Trump.

“Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris cần nhận ra rằng bất chấp mong muốn của họ về việc thay đổi chính sách với người nhập cư, chúng tôi vẫn chứng kiến dân nhập cư ở địa phương bị ngược đãi và coi thường”, Melissa Lopez, giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Diocesan Migesan Migrante Services, cho biết.

Hôm 26/1, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Biden vẫn cam kết hành động nhằm cải cách hệ thống nhập cư để “duy trì các giá trị của nước Mỹ”, trong khi đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Ông Biden dự kiến ​​sẽ ban hành loạt lệnh hành pháp mới liên quan đến vấn đề nhập cư vào ngày 2/2. Dự kiến, các lệnh này ​​sẽ bao gồm việc thành lập lực lượng hỗ trợ các gia đình người nhập cư, vốn bị ly tán dưới thời Tổng thống Trump, được đoàn tụ.