Chính phủ thống nhất hỗ trợ toàn bộ việc mai táng cho người mất vì COVID-19

Ngày 15/8, tại hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với một số địa phương về phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ thống nhất hỗ trợ hoàn toàn việc mai táng bệnh nhân chết do COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với một số địa phương triển khai Nghị quyết 30 của Quốc hội, Nghị quyết 86 của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: VGP)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai nhanh các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, kịp thời cập nhật đối tượng cần hỗ trợ; nghiên cứu, mở rộng mô hình túi an sinh của TP Hồ Chí Minh.

Các địa phương bảo đảm việc lưu thông, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu; hỗ trợ cung cấp ngay lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ, không để bất kỳ ai bị thiếu đói trên địa bàn.

Thủ tướng đề nghị lực lượng công an, quân đội vào cuộc tích cực hơn nữa để nắm tình hình, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, vận động người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Lực lượng công an bảo đảm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Quân đội phát huy vai trò “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất”.

Trong thực hiện giãn cách xã hội theo Nghị quyết 86, nếu có gì thay đổi thì báo cáo ngay Ban Chỉ đạo quốc gia để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Đối với từng vùng có nguy cơ rất cao, Thủ tướng đề nghị phải tiếp tục giãn cách xã hội theo phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn, thấp hơn yêu cầu tại Chỉ thị số 16; tiếp tục phong tỏa chặt, cô lập, thu hẹp các vùng có nguy cơ, đặc biệt vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ); giữ vững, củng cố, mở rộng vùng xanh an toàn; đối với vùng xanh có thể giảm nhẹ các yêu cầu giãn cách (áp dụng Chỉ thị 15), song dứt khoát phải kiên trì các biện pháp như 5K, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Thủ tướng nhắc lại, việc phong tỏa chặt ổ dịch, xét nghiệm thần tốc, phát hiện nguồn lây để cách ly khỏi cộng đồng là rất quan trọng; an sinh xã hội là trọng yếu, thường xuyên; giảm số ca tử vong là ưu tiên hàng đầu; lưu thông hàng hóa phải kịp thời, thông suốt; phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân phải chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả. Vaccine là chiến lược nhưng khi chưa có đủ thì phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân là trên hết, trước hết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tổ chức năm học mới phù hợp tình hình, nghiên cứu kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh. Nhân rộng các cách làm hay, mô hình tốt, xử lý nghiêm các vi phạm, rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện tốt hơn. Đẩy mạnh ngoại giao vaccine, thuốc chữa bệnh, kể cả vay, chuyển nhượng, nhập khẩu, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất thuốc và vaccine trong nước. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố phải gặp gỡ và giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp tại địa phương. Tổ chức hiến máu nhân đạo để bảo đảm nguồn máu dự trữ. Các Phó Thủ tướng, các bộ ngành chủ động xử lý các kiến nghị của địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh, điều rất quan trọng là củng cố niềm tin chiến thắng cho nhân dân, doanh nghiệp với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân để vượt qua đại dịch, đưa đất nước tiếp tục đi lên, người dân được ấm no, hạnh phúc, an toàn, cố gắng giữ vững chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng hàng hòa, cung ứng lao động, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa”.