Đây là thông tin được Thủ tướng thông báo trong buổi làm việc của Thường trực Chính phủ làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác phòng chống dịch COVID-19, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội chiều 18/8.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ xuất cấp dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, xem xét sử dụng Quỹ Công đoàn để hỗ trợ người lao động theo các quy định của pháp luật, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh.

Cũng trong buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá, tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất nghiêm trọng, đặc biệt là đợt dịch thứ 4, gây tổn hại lớn về sức khỏe và đời sống người dân, tác động rất mạnh tới mọi mặt của đời sống xã hội.

Trước tình hình đó, cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, người cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đạt một số kết quả nhất định. Bên cạnh đó, còn những hạn chế, bất cập, có thể làm tốt hơn, nhưng điều quan trọng nhất là nhận ra kịp thời, có ý thức khắc phục một cách nghiêm túc.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ xuất cấp dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi, do đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, các giải pháp đều phải cao hơn, mạnh hơn.

Thủ tướng đánh giá, sự cố gắng của cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị, nhân dân, doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố phía Nam là rất cao, rất nỗ lực, nhưng để đáp ứng yêu cầu thì vẫn chưa được như mong muốn.

Bên cạnh nhiều nguyên nhân khách quan, còn có những nguyên nhân chủ quan như việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch có lúc, có nơi chưa thật nghiêm, thậm chí còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; việc thực hiện phương châm "4 tại chỗ" ở nhiều nơi còn hạn chế; có nơi có lúc phối hợp chưa chặt chẽ.

Chính phủ, Thủ tướng nhiều lần chỉ đạo các tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng phải dứt khoát đặt sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết, ưu tiên cho phòng chống dịch, trong đó phải tập trung làm bằng được hai việc.

Thứ nhất, phải bảo đảm không để bất kỳ ai thiếu ăn, thiếu mặc, đáp ứng mọi yêu cầu y tế của mọi người dân ở mọi lúc, mọi nơi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân.

Thứ hai, vận động, kêu gọi và hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, với sự tham gia, vào cuộc, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đây là hai mặt của một vấn đề để thực hiện thành công giãn cách xã hội. Để người dân chấp hành theo tinh thần “ai ở đâu ở đó” thì chúng ta phải đáp ứng mọi nhu cầu của người dân.

Đồng thời, trong thời gian giãn cách, phải bảo đảm người cách ly với người, xét nghiệm thần tốc, toàn diện, rộng rãi để phát hiện và bóc tách F0 khỏi cộng đồng, phong tỏa, bao vây ổ dịch nghiêm ngặt, cùng với các biện pháp khác như 5K, vaccine, thuốc điều trị, ứng dụng công nghệ và các biện pháp khác để ngăn chặn lây nhiễm.

Để hạn chế tối đa số ca thiệt mạng, Chính phủ, Thủ tướng có nhiều chỉ đạo, chủ trương với các biện pháp toàn diện như triển khai nền tảng khám chữa bệnh từ xa, tập trung mọi nguồn lực, trang thiết bị để cứu chữa người bệnh, các trường hợp cấp cứu thì nhập viện trước, làm thủ tục sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý ngoài việc điều trị tại bệnh viện, thí điểm điều trị tại nhà với các F0 không có triệu chứng, Bộ Y tế nghiên cứu việc tổ chức điều trị tại bất cứ nơi nào tốt nhất, có không gian thoáng mát, kết hợp đông y và tây y; nơi nào có nhiều F0 thì phải có nhiều biện pháp phù hợp.

Thủ tướng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu việc khen thưởng, tôn vinh phù hợp về vật chất và tinh thần cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, vận dụng tối đa các chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước, nếu chưa có quy định hoặc có quy định nhưng thực tiễn vượt qua thì báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo tinh thần Nghị quyết 30 của Quốc hội.

Các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình sản xuất an toàn trên tinh thần “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, giữ vững, bảo vệ vùng xanh để duy trì và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp thu các ý kiến đề xuất, góp ý tại cuộc làm việc để bổ sung, làm sâu sắc hơn, hoàn thiện hơn các biện pháp, giải pháp, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ hơn, phân công phân nhiệm rõ ràng hơn.

Thủ tướng đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường phản biện và góp ý, Chính phủ luôn cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe học hỏi, quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.